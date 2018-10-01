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53-летнюю Безрукову заподозрили в беременности
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53-летнюю Ирину Безрукову заподозрили в беременности 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: Instagram
53-летнюю Ирину Безрукову заподозрили в беременности из-за свободного платья-комбинации 53-летняя актриса Ирина Безрукова появилась на вручении Реальной премии MUSICBOX в минувшие выходные.
На красной дорожке премии Ирина Безрукова появилась в удлиненном пиджаке-пальто, наброшенном на свободное платье-комбинацию нюдового оттенка. Необычное сочетание предметов одежды и расслабленный фасон смутили поклонников актрисы, которые решили высказаться у нее в Instagram.
Под отчетом Ирины Безруковой с премии можно встретить такие комментарии: "Вас можно поздравить с интересным положением?", "Похоже, что беременна Ирина!", "Мне кажется, вы набрали немного в весе". Отметили фолловеры и увеличение груди у звезды — "Ирина, вы что, сделали маммопластику?".
После развода с Сергеем Безруковым в 2015 года Ирина Безрукова не афиширует личную жизнь. У нее был один ребенок — сын Андрей от брака с актером Игорем Ливановым. Три года назад 25-летний Андрей Ливанов погиб.
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