Знаменитые россиянки, вышедшие замуж за иностранцев

Согласно теории половинок, твой человек может жить где угодно — хоть в соседнем подъезде, хоть на другом конце света.

«Летидор» решил составить рейтинг наших знаменитых соотечественниц, которые счастливы в браке с иностранцами.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

В одном из своих интервью певица отметила, что всегда считала браки с иностранцами обреченными на неудачу, ведь людям могут мешать и разный менталитет, и отличный взгляд на жизнь, и банальный языковой барьер. Но, как говорится, не зарекайся. Сати Казанова сама влюбилась в иностранца. И не просто влюбилась, а согласилась выйти на него замуж!

@satikazanova

Со своим будущим законным мужем певица познакомилась на свадьбе подруги в Германии, но любви с первого взгляда не случилось — в то время после некоторых разочарований в личной жизни и Сати, и Стефано пребывали в скептическом настроении по отношению к браку.

Второй раз они встретились спустя несколько месяцев (благодаря все той же подруге) и почувствовали, что интересны друг другу. Молодые люди общались по «Скайпу», как выразилась Сати в интервью Hello!, «полунамеками», но зато, когда в следующий раз состоялась их встреча (итальянец прилетел на концерт Казановой в Женеву), их отношения начались всерьез.

Впервые я почувствовала, что рядом человек, который ни капельки не хочет меня менять. И я воспринимаю его таким, какой он есть,

— призналась артистка в интервью Hello!

И, действительно, им не пришлось друг друга менять. И Сати и Стефано — вегетарианцы, они обожают путешествовать (избранник Казановой — landscape-фотограф), оба всерьез увлечены йогой и одержимы идеей выучить родные языки друг друга.

А еще они сыграли целых четыре свадьбы — одну в Москве для друзей, вторую — приватную для двоих, третью — на родине Сати в Кабардино-Балкарии, четвертую — в Италии, в Пьемонте, на родине Стефано.

А что же наследники, спросите вы. Сати без преувеличения можно назвать звездой, которую постоянно подозревают в беременности. В программе «Секрет на миллион» Сати призналась, что ее мама Фатима Исмаилова — акушер по образованию — очень ждет внуков.

Ольга Ушакова и Адам Амбер

За пару месяцев до Сати Казановой замуж за иностранца вышла известная телеведущая Ольга Ушакова. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Она не рассказывала журналистам ни о том, откуда родом ее избранник, ни чем он занимается. Правда, периодически публикует с ним снимки в соцсетях, и когда журналисты называют Адама ресторатором, не поправляет их.

@ushakovao

Небольшое исключение телеведущая сделала для журнала Wedding, рассказав уже после свадьбы свою историю знакомства с будущим избранником. Как оказалось, молодые люди познакомились в гардеробной одного из популярных ресторанов в Лондоне. Телеведущая признавалась, что изначально ей трудно было представить, что их отношения с Адамом выльются в семью:

Мы оба слишком сложные люди, кому же все обстоятельства были против нас, самое главное из которых — расстояние.

Тем не менее, влюбленным удалось преодолеть все сложности. Адам нашел общий язык с дочерями телеведущей.

А спустя ровно 9 месяцев после свадьбы (торжество состоялось на Кипре) у пары родилась общая дочь Мария.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Это был практически классический служебный роман. 9 февраля 2014 года Анна приехала в Рим, чтобы исполнить главную партию в опере Пуччини «Манон Леско».

@anna_netrebko_yusi_tiago

В интервью Hello! певица признавалась, что ехала в Вечный город без какого-либо предчувствия и, более того, без желания да еще и с невыученный партией. Но там Нетребко ждал азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.

И вдруг вижу, что мой возлюбленный по опере — де Грие — высокий, статный красавец. А я люблю больших, сильных мужчин, чтобы обнял и прямо — ух! К тому же оказалось, что мой де Грие прекрасно говорит по-русски! Настроение у меня сразу улучшилось…

А вот сам Эйвазов был в шоке от встречи с Нетребко и от ее признания про невыученную партию. Притом в таком шоке, что слег с температурой… Но премьера прошла на ура!

Уже 19 августа 2014 года Юсиф сделал предложение Анне, а в конце декабря того же года влюбленные стали мужем и женой.

Интересно, что и казачка Нетребко (Анна родилась в Краснодаре в семье кубанских казаков — Прим.ред.) и азербайджанский оперный певец оказались едины во мнении, что все в их жизни происходит не быстро, а так, как должно быть.

А чего ждать? Ведь жизнь идет. И если случилось что-то прекрасное, то ни в коем случае нельзя упускать это счастье. Нет, мы не безрассудные влюбленные. У нас обоих было много страхов, мы же взрослые люди со своими привычками, которые совершенно не знали друг друга. Но иногда все проще, чем кажется. Мы с Аней — люди не сложные, у нас одинаковые взгляды, и вообще мы очень похожи. Просто встретились две половинки — так бывает. Мы только удивлялись, как же раньше жили друг без друга,

— говорил Эйвазов в интервью «7 дней».

Общих детей у пары пока что нет. Юсиф воспитывает Тьяго — сына Анны от предыдущих отношений.

Любовь Казарновская и Роберт Росцик

В далеком 1987 году импресарио Роберт Росцик приехал в Ленинград, чтобы отобрать нескольких счастливчиков. Конечно, в их число попала талантливая артистка Мариинского театра Любовь Казарновская.

www.visualrian.ru

Сейчас уже так никто не думает, но раньше многие были уверены, что Любовь Казарновская решила связать свою судьбу с видным австрийцем лишь из-за корыстных побуждений. Да и вообще в те годы роман русской девушки с иностранцем, а уже тем более брак был чем-то невероятным — Любовь и Роберта поженили только с четвертой попытки!

К слову, прогнозы завистников не оправдались — «расчет» Казарновской в браке оказался таким же далеким от корысти как Москва от Вены (в 1989 году влюбленные поженились, а спустя 4 года у них родился сын Андрей), а австрийский менталитет Росцика вполне гармонично сосуществует с российским нутром Казарновской.

У иностранцев никогда не будет нашего менталитета. Они могут адаптироваться к месту, где живот или часто бывают. Роберт в деле или в быту абсолютный австриец. Он меня ругает нещадно за мою недисциплинированность. Вот он утром встает, быстро завтракает, а у меня еще чаепитие в Мытищах… Он всегда составляет план на день и делает все быстро и качественно. А что касается профессии, то суперкачественно! Это чисто европейский стиль. А мы все такие немного разлюли-малинистые,

рассказывала в интервью «Вокруг ТВ» Любовь Казарновская.

На вопрос журналиста, не пытается ли муж ее перевоспитать, Казарновская ответила, что не пытается — ни Роберту, ни ей это не нужно.

Анастасия Цветаева и Надав Ольган

Говорят, в каждом из нас есть прорицатель. А как еще объяснить тот факт, что спустя день после того, как Анастасия Цветаева заявила подругам, что было бы здорово завести роман с иностранцем, на дискотеке в Бодруме актриса познакомилась со своим будущим мужем, который приехал в Турцию с коллегами отмечать еврейский новый год.

@nastia_tsvetaeva

Разумеется, в этой истории было все — и слезы расставания, и многочасовое общение по телефону, и жизнь на две страны.

Цветаева бросила все, собрала чемодан, и вместе с сыном Кузьмой отправилась в чужую для себя страну.

К слову, Израиль принял ее хорошо, как и родители будущего мужа, о чем актриса рассказала в интервью «Летидору».

Спустя 4 года после знакомства Анастасия и Начав поженились, а еще через 2 года у них родилась дочь Эстер.

Интересно, что далеко не все поклонники считали, что этот роман пройдет испытание разницей менталитетов. Но, супруги вместе уже более 8 лет и, кажется, их отношениям никто и ничто не угрожает. Как призналась Цветаева в интервью «Летидору», секрет их семьи в том, что они с мужем до сих пор любят друг друга:

И это чувство сильнее разных негативных моментов. Конечно, иногда мы можем поспорить друг с другом и на почве разницы менталитетов, и на почве просто разных взглядов на проблему, но что касается детей и их воспитания, то почти всегда мы единодушны. И это радует. Например, мы отмечаем все-все-все праздники: и русские, и еврейские, и даже католические (День святого Валентина, например). Мы не религиозны, но традиции любим и с удовольствием празднуем все подряд.

Екатерина Андреева и Душан Перович

Избранник известной телеведущей наполовину черногорец, на четверть серб и на четверть русский. Тем не менее, несмотря на свои русские корни, язык Душан Перович знал плохо. До такой степени плохо, что когда впервые увидел Екатерину Андрееву по телевизору (в то время бизнесмен приехал в Москву открывать тут представительство крупной американской компании), успел из титров списать лишь одну букву из ее имени.

@ekaterinaandreeva_official

Перовичу пришлось добиваться расположения Андреевой, которую в своем кругу называли не иначе как недотрогой, несколько лет. Телеведущая разрешила себе перевести общение с иностранцем на новый уровень, только когда развелась со своим первым мужем.

Интересно, что для мужчины было важно наладить контакт с дочерью Екатерины Натальей.

Если бы они с Душаном не нашли общего языка, не было бы этого брака. Он должен был её расположить к себе!

И Душан это сделал. Девушке очень понравился избранник мамы.

В этом году Екатерина Андреева и Душан Перович отметят берилловую свадьбу — 23 года вместе.

Жанна Агалакова и Джорджо Савоно

О том, каково это общаться с любимым человеком в течение нескольких лет в основном по телефону, не понаслышке знает Жанна Агалакова.

Со своим будущим супругом, итальянцем Джорджо Савоно, известная журналистка познакомилась в далеком 1991 году в… Нет, не в романтичном Риме и даже не в Милане, а в Суздале! Туда на Международный семинар по борьбе с международной преступностью вместе со своим отцом-криминалистом приехал и физик Джорджо Савоно.

@zhanna_agalakova

С тех пор и началась их жизнь на несколько городов: то итальянец приедет к своей возлюбленной в Москву, то они встретятся в Париже, то в Риме… Был период, когда на пару лет Савоно жил в российской столице под одной крышей с любимой женщиной, но когда ему сделали интересное предложение по работе, он вновь вернулся в Италию…

Казалось бы, к чему эти сложности, может быть пора поставить точку в отношениях с иностранцем? Скорее всего, так думали многие, но только не Жанна и Джорджо.

Но никто из нас ни разу не задал вслух вопроса: а может, ты бросишь все и переедешь ко мне? Для каждого было важно, чтобы другой состоялся как личность, а не был бы «приложением». И мы на расстоянии радовались успехам друг друга и переживали неудачи так же сильно, как если бы были рядом

— рассказывала Агалакова в интервью «7 дней».

Наверно вы удивитесь, но спустя 10 лет скитаний по всему миру влюбленные не расстались, а поженились, а в 2002 году у них родилась дочь Аличе.

Однако и после этого семья не воссоединилась: Жанна с девочкой жила в Москве, а Джорджо в Италии. Шаг к созданию семьи в привычном понимании этого слова сделала сама Агалакова — в 2005 году она оставила эфир программы «Время» и отправилась работать спецкором во Францию, где в то время в одном из парижских университетов работал ее муж.

Правда, семья была вместе не очень долго — физик отправился на работу в другой университет. Но на этот раз шаг в сторону родных сделал итальянец — он сменил сферу деятельности, занялся финансовой аналитикой, и наконец-то стал проводить с семьей максимум времени.

Вот и не верь после этого в истории про то, что можно вместе преодолеть и расстояние, и время, и даже разницу в менталитете!