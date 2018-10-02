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Звезды, помешавшиеся на спорте
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Звезды, помешавшиеся на спорте 

Anews 2 часа назад
Эти знаменитые женщины практически поселились в спортзале. Одни поставили для себя цель создать идеальную фигуру, другие — укрепить здоровье. И хотя тренируются они со схожим в своей фанатичности усердием, результат получают разный. Anews рассказывает, во что вылилось увлечение физнагрузками для некоторых наших и заграничных звездных дам.
Не проходит и пары дней, чтобы эти селебрити не выложили в инстаграм свежую порцию снимков с тренировок. Демонстрация достижений на ниве фитнеса стала для них такой же необходимостью как завтрак или поход в уборную. Anews изучил спортивные похождения наших и зарубежных звездных дам. Смотрите, кому тесная дружба с тренировками пошла на пользу, а кто перестарался и теперь вынужден отбиваться от насмешек поклонников.

Дженнифер Лопес

Певица всегда отличалась выдающимися формами и страстью к спортзалу. И обычно ничего кроме похвал от поклонников и таблоидов не получала.
Однако последнее время Джей Ло, похоже, принялась тренироваться с удвоенной силой. Результат занятий, а заодно обещание работать над собой еще усерднее, певица показала в инстаграм. На снимке Дженнифер стоит в открытом вишневом платье и демонстрирует мощный бицепс.
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Обсуждая снимок, подписчики певицы в оценках разделились. Одни стали подбадривать Дженнифер и хвалить за усердие. Другие расстроено заметили, что ни о какой женственности теперь говорить не приходится, потому что артистка стала похожей на мужчину.

Мария Захарова

А вот бицепс представителя МИД России Марии Захаровой пользователям инстаграма пришелся по душе. Впрочем, некоторые мужчины посетовали, что у Захаровой бицепс выглядит мощнее, нежели у них самих.
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Справедливости ради отметим, что отношения Марии с фолловерами в инстаграм не всегда складывались гладко. Однажды дипломата жестко раскритиковали за фото без макияжа — даже посоветовали больше не делать таких снимков.

Бритни Спирс

Американская поп-принцесса умеет пропускать критику незнакомых людей мимо ушей. Сколько раз фолловеры и таблоиды советовали певице сменить тренера, чтобы избавиться от мужественной фигуры — все без толку. Свежие снимки и видео из инстаграма певицы снова подтверждают: Бритни взялась за старое.
Бритни едва ли не каждый день постит фото и видео с тренировок, обещая в подписях ни за что не останавливаться.
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Фолловеры усердие певицы вроде бы хвалят. Но одновременно осторожно намекают: из-за растущей горы мышц Бритни выглядит все менее женственно.

Татьяна Навка

У жены президентского пресс-секретаря, бывшей фигуристки Татьяны Навки спортзальные дела идут хорошо. Женщина давно дружит с йогой и постоянно показывает результаты тренировок. Подписчики не скупятся на комплименты.
А недавно Татьяна опубликовала в инстаграм снимок в сложной асане и повергла фолловеров в шок.
«Поза петли или на санскрите «ПАШАСАНА» Рекомендуется при остеохондрозе любых отделов позвоночника, воспалительных, аллергических и инфекционных заболеваниях дыхательных путей, тугоподвижности суставов плечевых и коленных, усталости и головных болях. Тонизирует органы брюшной полости, особенно селезенку, печень и поджелудочную железу», -подписала фото Навка.
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Подписчики фигуристки попытались проделать то же самое, но никому даже близко не удалось приблизиться к позе. Тогда фолловеры принялись сыпать предположениями, что это какая-то недоступная простым смертным позиция.
«Позвоночник сразу пополам у всех. Только, может, Вам это и доступно».
«Вы большая молодец, что так можете! Я если так изогнусь, меня только скорая разогнет».
«И пробовать не буду повторить. Боюсь заворота кишок…».
В целом, наблюдающие за спортивными достижениями Навки фолловеры сходятся во мнении, называя фигуристку «большой трудягой» и «просто умницей».

Анна Семенович

А вот ведущей непримиримую борьбу с лишним весом Анне Семенович в инстаграме сказали: «Перестаралась!». Подписчиков Анны смутили фото с отдыха, на котором бывшая фигуристка запечатлелась в обтягивающем платье и балетках. Поклонников блондинки разозлили «перекаченные» ноги с отчетливо проступающими венами.
anews
Комментируя внешность блондинки, подписчики, помимо прочего, посоветовали не запускать себя и поменять стилиста.

Тина Канделаки

Продюсеру канала «Матч ТВ» сам бог велел поселиться в качалке и покидать ее только в случае крайней необходимости. Тина Канделаки так и поступает: тренируется без устали, регулярно снабжая своих фанатов фото в лосинах разных цветов. И все бы хорошо, но фолловеры недовольны. Говорят, тренировки Тины — одна сплошная показуха. Якобы, тренируйся продюсер по-настоящему, давно бы обзавелась по-настоящему спортивной фигурой.
«Я, конечно, не злорадствую… Но блин, столько заниматься, и никаких результатов…».
«Столько спортом занимается, а тело вообще не спортивное».

Анна Седокова

В апреле прошлого года экс-солистка «ВИА Гра» третий раз стала матерью. После рождения сына Анна тут же взялась за себя — быстро привела фигуру в порядок. Однако вовремя остановиться, как считают некоторые фолловеры, Седокова не смогла.
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Свежие снимки Анны в купальниках или коротких шортах подписчики в инстаграм, не стесняясь в выражениях, критикуют за неестественность форм. Особенное негодование неравнодушных вызывает «стальной» пресс певицы.

Настя Каменских

Иначе строятся отношения со спортзалом у бывшей участницы дуэта «Потап и Настя». Настя Каменских долго боролась с избыточным весом и теперь, кажется, пришла к своим идеальным формам.
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Не исключено, что поддерживать себя в хорошей форме Насте помогает мотивация в виде собственного бренда спортивной одежды. Артистка регулярно рекламирует его в своем инстаграм, заодно хвастаясь свежими фото.
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