Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы

Дочь Веры Глаголевой поделилась архивными фото актрисы

Семья всегда тепло рассказывает о любимой маме.

Известный режиссер, актриса, сценарист и продюсер Вера Глаголева ушла из жизни в августе прошлого года, но ее до сих пор по-доброму вспоминает вся семья. Дочери периодически признаются в соцсетях, что даже через год после этого трагического события они не могут смириться с потерей мамы. А 30 сентября, когда многие отмечали День Веры, Надежды и Любви, старшая Анна решила поделиться архивными снимками с участием Веры Глаголевой.

Поздравляю всех с замечательным праздником — Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Для нашей семьи этот день всегда был, есть и будет, особенным! С твоим днем, наш ангел!❤️

— подписала она слайдшоу из фотоснимков.

«Завораживает», «Обворожительная женщина. Смотреть на это лицо можно вечно. Все ее любят. Светлая ей память», «Прекрасные фото! Прекрасная Вера!», «Моя любимая актриса с детства. Спасибо, что жила такая замечательная женщина, мама, актриса, режиссер!», «У вас замечательная мама 😊», — тут же откликнулись подписчики Анны

Напомним, Анна Нахапетова полгода назад признавалась, что никак не может принять смерть мамы. Актриса очень тяжело переживает такую потерю. Анна Нахапетова публиковала в личном блоге трогательный видеоролик с покойной матерью Верой Глаголевой.

Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас…

— с болью и горечью писала актриса под кадрами с матерью.

Напомним, Анна Нахапетова — старшая дочь Веры Глаголевой. Женщина появилась на свет в 1978 году, в первом браке актрисы, с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Также у покойной звезды есть средняя дочь Мария Нахапетова (1980) от этих же отношений и младшая дочь Настасья Овечкина (1993) от второго брака актрисы, с бизнесменом Кириллом Шубским

Спасибо вам за жизнь и самое счастливое детство❤

К сожалению, августе 2017 года в возрасте 61 года Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике. Это стало неожиданностью для поклонников актрисы. Оказалось, она страдала раком желудка.