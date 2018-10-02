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Звезды, которые все потеряли
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Звезды, которые разорились и почти все потеряли 

Trendymen 43 минуты назад
Баснословные гонорары быстро приучают знаменитостей к жизни на широкую ногу. Подводит неумение обращаться с деньгами: в один прекрасный день некоторые топовые звезды Голливуда внезапно обнаружили, что спустили на ветер миллионы долларов и остались ни с чем.
Проблем с финансами, как ни странно, добавляет и публичность. Линдси Лохан оказалась на грани банкротства после серий жутких скандалов. Крупные рекламодатели просто не стали продлять контракт с актрисой, да и в проекты высокого класса Лохан пока звать не торопятся.
Знать цену деньгам Николас Кейдж начал учиться только в 2009 году. Ослепленный славой большими гонорарами актер скупал шедевры мирового искусства, дома и люксовую технику. А затем внезапно выяснил, что стоило все это очень дорого даже по голливудским меркам.
Впрочем, почти у каждой из упомянутых звезд есть неплохой шанс отыграть все назад. Одна-две удачных роли и можно начинать кутить с новой силой.
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