Звезды, которые все потеряли

Звезды, которые разорились и почти все потеряли

Баснословные гонорары быстро приучают знаменитостей к жизни на широкую ногу. Подводит неумение обращаться с деньгами: в один прекрасный день некоторые топовые звезды Голливуда внезапно обнаружили, что спустили на ветер миллионы долларов и остались ни с чем.

Проблем с финансами, как ни странно, добавляет и публичность. Линдси Лохан оказалась на грани банкротства после серий жутких скандалов. Крупные рекламодатели просто не стали продлять контракт с актрисой, да и в проекты высокого класса Лохан пока звать не торопятся.

Знать цену деньгам Николас Кейдж начал учиться только в 2009 году. Ослепленный славой большими гонорарами актер скупал шедевры мирового искусства, дома и люксовую технику. А затем внезапно выяснил, что стоило все это очень дорого даже по голливудским меркам.

Впрочем, почти у каждой из упомянутых звезд есть неплохой шанс отыграть все назад. Одна-две удачных роли и можно начинать кутить с новой силой.