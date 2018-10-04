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Алла Пугачева возвращается на сцену
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Алла Пугачева возвращается на сцену 

Russianshowbiz.info + ещё 5 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Алла Пугачева в 2010 году завершила сольную карьеру. За последние восемь лет артистка ни разу не вышла на сцену, однако к своему 70-летию начала готовить новую программу для выступления в нескольких городах.
Сейчас Алла живет в замке в деревне Грязь, где воспитывает двоих детей. Стоит отметить, что к юбилею её подготовит личный стилист Алишер. Мужчина также рассказал, что снимался видеоклип с участием звезды. Подробности пока не раскрываются, но известно, что ролик выйдет к юбилею певицы.
По информации СМИ, Алла организует 20 сольных концертов, которые состоятся в столичном «Крокусе», петербургском «Октябрьском», в Израиле, Германии и Америке. «Сделаем Алле приятное и дружно поддержим ее во всех социальных сетях, ведь если все будет хорошо, сделаем и сольник», — рассказал стилист порталу Starhit.
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