Супермодель отчаялась найти жениха

Кендалл Дженнер готова к браку, только вот желающих на горизонте пока нет.

Сестра Ким Кардашьян , 22-летняя красавица, которая была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, совсем отчаялась найти любовь. Видимо, ни красота, ни богатство, ни статус не гарантируют счастья в личной жизни.

И, видимо, эмоции так переполнили девушку, что на шоу «Семейство Кардашьян» она поделилась своими переживаниями со своей подругой Джен Аткин в прямом эфире. «Я хочу прямо сейчас побежать в мэрию и выйти замуж», — пожаловалась она. Подруга была явно озадачена. «За кого ты хочешь замуж? У тебя же сейчас никого нет», — спросила она Кендалл. И призвала модель успокоиться. Ведь все у нее еще впереди.

«Мне кажется, в брак надо вступать ближе к 30 годам, — заявила Джен. — И вообще, для поколения нынешних 20-летних штамп в паспорте — это старомодно».

Кендалл Дженнер мечтает примерить платье невесты, но пока это получается лишь на красных дорожках

Но Дженнер мудрость подруги не оценила и продолжала повторять, что мечтает о замужестве.

В отличие от своих сестер личную жизнь Кендалл напоказ никогда не выставляла. Правда, в англоязычные СМИ просочилась информация, что в начале сентября модель рассталась с баскетболистом Беном Симмонсом , с которым встречалась несколько месяцев. Причем, по слухам, пара разошлась именно из-за того, что Кендалл уделяла много времени работе, и у влюбленных не совпадали графики.

Видимо, после этого звездная красавица решила изменить что-то в своей жизни.