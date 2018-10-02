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Супермодель отчаялась найти жениха
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Супермодель отчаялась найти жениха 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Кендалл Дженнер готова к браку, только вот желающих на горизонте пока нет.
Сестра Ким Кардашьян, 22-летняя красавица, которая была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, совсем отчаялась найти любовь. Видимо, ни красота, ни богатство, ни статус не гарантируют счастья в личной жизни.
И, видимо, эмоции так переполнили девушку, что на шоу «Семейство Кардашьян» она поделилась своими переживаниями со своей подругой Джен Аткин в прямом эфире. «Я хочу прямо сейчас побежать в мэрию и выйти замуж», — пожаловалась она. Подруга была явно озадачена. «За кого ты хочешь замуж? У тебя же сейчас никого нет», — спросила она Кендалл. И призвала модель успокоиться. Ведь все у нее еще впереди.
«Мне кажется, в брак надо вступать ближе к 30 годам, — заявила Джен. — И вообще, для поколения нынешних 20-летних штамп в паспорте — это старомодно».
Кендалл Дженнер мечтает примерить платье невесты, но пока это получается лишь на красных дорожках
Но Дженнер мудрость подруги не оценила и продолжала повторять, что мечтает о замужестве.
В отличие от своих сестер личную жизнь Кендалл напоказ никогда не выставляла. Правда, в англоязычные СМИ просочилась информация, что в начале сентября модель рассталась с баскетболистом Беном Симмонсом, с которым встречалась несколько месяцев. Причем, по слухам, пара разошлась именно из-за того, что Кендалл уделяла много времени работе, и у влюбленных не совпадали графики.
Видимо, после этого звездная красавица решила изменить что-то в своей жизни.
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