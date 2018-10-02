Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуром

В мае этого года стало известно, что Сергей и Матильда Шнуровы разводятся. С тех пор они крайне мало комментировали расставание. Однако спустя полгода Матильда дала большое и откровенное интервью изданию Esquire, в котором рассказала, есть ли однозначные причины их расставания с музыкантом и что помогает ей пережить развод.

Сразу после того, как Сергей Шнуров объявил о расставании в своем Instagram-блоге, пользователи Сети стали искать причины развода самой яркой пары в российском шоу-бизнесе. Поскольку никто не подтверждал и не опровергал догадки подписчиков, долгое время считалось, что один из супругов изменил другому. Позже выяснилось, что инициатором развода стала Матильда после того, как посетила некий семинар по саморазвитию во Франции. Кстати, эту версию частично подтвердил Сергей в одном из интервью: "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз".

Матильда все время хранила молчание, а на днях в интервью наконец-то прокомментировала несколько волнующих вопросов, касающихся ее личной жизни.

"Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь — очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос "что случилось?" я не могу. Любовная история закончилась. Я думаю, за этим расставанием, которое мы переживем, обязательно произойдет что-то позитивное".

Девушка уверена, что за одиннадцать лет совместной жизни с Сергеем, они изменили друг друга в лучшую сторону.

"Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым — это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью. Мы «прокачивали» этот навык — учились любить безусловно".

Кроме того, Шнурова поделилась планами на будущее, дав понять, что сейчас все еще переживает расставание.