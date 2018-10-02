Нестареющая звезда «Клона» полностью обнажилась

Нестареющая звезда сериала «Клон» показала прелести

42-летняя актриса Джованна Антонелли , сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностью обнаженной. Звезда поделилась снимками на своей странице в Instagram.

В свои годы артистка может дать фору молоденьким коллегам. Она будто не стареет: прекрасно выглядит и только хорошеет.

Недавно Джованна поучаствовала в смелой фотосессии и выложила снимки в свой микроблог. На теле Антонелли была лишь розовая краска. Стройную подтянутую фигуру по-достоинству оценили пользователи соцсети. Но не все: сексуальный образ актрисы вызвал неоднозначную реакцию.

Одни поклонники пришли в восторг от внешнего вида Джованны, а другие считают, что звезда культового бразильского сериала переборщила с откровенностью. К слову, розовая краска оказалась на теле знаменитости не случайно.

В октябре весь мир будет окрашиваться в этот цвет. Это будет сделано, чтобы привлечь внимание общественности к раку молочной железы.