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Нестареющая звезда «Клона» полностью обнажилась
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Нестареющая звезда сериала «Клон» показала прелести 

Дни.ру + ещё 3 6 часов назад
Фото: Дни.ру
42-летняя актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностью обнаженной. Звезда поделилась снимками на своей странице в Instagram.
В свои годы артистка может дать фору молоденьким коллегам. Она будто не стареет: прекрасно выглядит и только хорошеет.
Недавно Джованна поучаствовала в смелой фотосессии и выложила снимки в свой микроблог. На теле Антонелли была лишь розовая краска. Стройную подтянутую фигуру по-достоинству оценили пользователи соцсети. Но не все: сексуальный образ актрисы вызвал неоднозначную реакцию.
Одни поклонники пришли в восторг от внешнего вида Джованны, а другие считают, что звезда культового бразильского сериала переборщила с откровенностью. К слову, розовая краска оказалась на теле знаменитости не случайно.
В октябре весь мир будет окрашиваться в этот цвет. Это будет сделано, чтобы привлечь внимание общественности к раку молочной железы.
Как писали Dni.Ru, Джованна на съемочной площадке "Клона" встретила истинную любовь. Бразильянка так добросовестно "играла" страсть по отношению к Лукасу (Мурилу Бенисиу), что вскоре после окончания съемок пара объявила о своих отношениях в эфире одного из ток-шоу. Через три года у актеров родился сын. Однако вскоре Джованна и Мурилу расстались.
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