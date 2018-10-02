Звезды, которые похудели до неузнаваемости

Эти звезды могут стать отличными примером того, как надо бороться с лишним весом. Они взяли себя в руки и стали выглядеть отлично, а заодно вести здоровый образ жизни, поддерживая свою красоту.

Полина Гагарина

Певица занялась собой и кардинально изменилась. Более того, даже родив двух детей, у нее получается оставаться в хорошей форме.

Михаил Шуфутинский

"Король шансона" решил бороться с лишним весом после того, как встретил свою новую любовь. Светлана Уразова вдохновила его на занятия спортом и отличный внешний вид.

Полина Гренц

После съемок в сериале "Физрук", Полина сбросила лишние килограммы, которые были нужны ей для роли.

Максим Фадеев

Продюсер обещал поклонникам сбросить 70 килограммов.

Витас

Изначально Витас был худым, но потом что-то пошло не так. Сейчас певец сбрасывает лишние килограммы, чтобы выглядеть как раньше.

Татьяна Устинова

Писательница рассказала, что похудела почти на 100 килограмм!

Ирина Дубцова

Певице удалось избавится от ненавистных ей 20 килограмм.

Михаил Казаков

Михаилу все доставались роли полных персонажей. Теперь актер изменился. Его борьба с лишним весом не была очень активной, но ему удалось сильно измениться.

Джанет Джексон

Джанет родила впервые в 50 лет. Из-за этого она набрала лишний вес, который успешно потом сбросила.

Джона Хилл

У Джона получается отлично то набирать, то сбрасывать лишний вес. Поклонники не успевают понять, в какой форме он находится.

Мэрайя Кэри

За год Мэрайя сбросила более 50 килограмм.

Джонни Депп

Этой весной Депп заставил фанатов поволноваться за его внешний вид. Джонни выглядит сейчас не просто худым, а скорее тощим и усталым.

Анна Михалкова

Актриса только на пути к идеальной фигуре, но уже делает большие успехи.

Ольга Картункова

40-летняя артистка сбросила 84 килограмма и планирует в будущем убрать растяжки хирургическим путем.

Елена Степаненко

Артистка следит за своим внешним видом и всегда стремится выглядеть стройнее и моложе.