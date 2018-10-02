«Уже не можешь остановиться»: Данилко об алкоголе

«Уже не можешь остановиться»: Данилко откровенно об алкоголе

Андрею Данилко исполнилось 45 лет. В честь круглой даты популярный украинский артист дал откровенное интервью.

По признанию Андрея Данилко, он не воспринимает свой возраст. По его ощущениям, он остался в студенческих годах. Свой юбилей артист намерен встретить в компании самых близких людей. Он не любит повышенного внимания. "Я стеснительный, мне не нравится выслушивать тосты. Бывало, шумно гулял праздник, с кучей гостей. И не знал, куда себя деть. Все желают счастья, здоровья… А ты тем временем думаешь: ну что-нибудь хоть раз сбылось? Коллеги чаще не звонят, а пишут смс. Считаю, это самый лучший способ общения. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю", — рассказал Данилко.

К своему дню рождения артист пришел с четким осознанием, что следует радикально пересмотреть свое отношение к питанию и алкоголю. Данилко не стал скрывать, что у него имеются с этим проблемы.

"Я могу два дня продержаться. Но потом — то компания, то какой-нибудь повод. Даже на работе бывает. Гости заходят в гримерку: одна рюмочка, вторая, и уже не можешь остановиться. Конечно, ничего в этом хорошего нет. Влияет и на здоровье, и на внешний вид", — цитирует Андрея Данилко Starhit

Артист признался, что мечтает быть нужным и счастливым. "Иметь возможность кому-то помогать, чувствовать себя хорошо. Знаете, мое любимое время — шесть часов вечера, когда солнце начинает садиться. И облака — будто горы, и большое-большое море. Так спокойно становится. Почаще бы…" — признался артист.