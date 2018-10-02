Звезды, свихнувшиеся на диетах

Одержимость этих известных женщин ЗОЖ и «правильным питанием» больше похожа на психическое расстройство, чем на заботу о своей фигуре. При этом некоторые еще и любят раздавать советы, которым слепо следуют тысячи фанаток. Если одни рекомендации нелепы и смехотворны, то другие просто опасны, предупреждают эксперты-диетологи.

Алла Пугачева, которая в свои «под 70» словно пребывает в счастливой поре расцвета. Стройная и стильная примадонна раззадорила комментаторов, среди которых оказалась и парочка придирчивых диетологов. Они заподозрили, что она впала в психическую зависимость от диет и якобы даже сделала резекцию желудка. Чего только не вычитаешь иной раз в интернете. Ранее в этом году объектом всеобщего внимания стала, которая в свои «под 70» словно пребывает в счастливой поре расцвета. Стройная и стильная примадонна раззадорила комментаторов, среди которых оказалась и парочка придирчивых диетологов. Они заподозрили, что она впала в психическую зависимость от диет и якобы даже сделала резекцию желудка.

Близкие Аллы Борисовны только посмеялись над этими домыслами. Ее подруга Алина Редель рассказала, что весь секрет в строгом соблюдении «СССР» — рациона, из которого исключается сладкое, соленое, сдобное и добавляются разгрузочные дни.

Сама Пугачева и ее муж Максим Галкин , впрочем, троллят публику другими «рецептами». Она как-то заявила, будто «сдулась» на израильских таблетках от диабета, а он поведал, что жена якобы каждый день пьет натощак активированный уголь.

Пугачева не раз радикально худела, это факт, но ее трудно назвать помешанной на диетах — в отличие от других звездных дам, которые действительно подчинили им свою жизнь, а некоторые серьезно пострадали из-за своей одержимости. О них рассказывает Anews.

Гвинет Пэлтроу

10 лет назад американская актриса возомнила себя гуру здорового образа жизни и создала сайт Goop для распространения идей, от которых здравомыслящие люди содрогаются или покатываются со смеху. Она, например, рекомендовала «очистительный паровой душ для вагины» (попутно продавая специальное сиденье с дыркой) и учила, как избавиться от фригидности с помощью чувственных соприкосновений с одеждой и собственными волосами.

В 2017-м Goop возмутил экспертов советом, как похудеть «быстро и надолго». Волшебный эффект якобы наступит, если полностью отказаться от глютена (вот почему это глупо), почти исключить углеводы и каждый день заниматься спортом.

anews

Как пояснили врачи-диетологи, сайт, по сути, рекомендовал резко убрать из рациона целые группы продуктов, что приведет к дефициту важных микроэлементов и разрушит здоровую микрофлору кишечника. А ежедневные тренировки, без перерывов на восстановление, окончательно добьют организм, оказавшийся в стрессе.

Специалистов также передергивает от проповедей Пэлтроу в пользу сыроедения. Дело в том, что в процессе эволюции человек утратил ферменты, необходимые для переваривания сырой пищи, наш организм больше не приспособлен к такой диете, и если долгое время питаться только лишь необработанными продуктами, то это его попросту убьет.

«В меню стейк-хаусов мне больше всего нравится пюре из шпината».

«Лет в 25 я провела чистку организма лимонадом, после чего у меня еще 10 дней были галлюцинации». Кстати, многие заявления актрисы стали крылатыми не потому, что представляют ценность, а потому, что похожи на выдержки из комедийного шоу. Например:

Только вот Гвинет говорит все это без иронии. И пока фанатки продолжают ей внимать, слово goop стало использоваться для обозначения публичного человека, который оторван от реальности.

Виктория Бекхэм

Бывшая участница Spice Girls была в ранней юности вполне себе пышечкой, страдала из-за того, что мать называла ее «толстым щеночком» и что учителя при фотографировании класса задвигали ее на задний ряд. Позже, когда она начала заниматься танцами, ей постоянно твердили, что у нее нет ни фигуры, ни пластики.

С тех пор она стала одержима своим весом и десятки лет изнуряла себя строгими диетами. Во времена «перчинок» она бесконечно измеряла перед зеркалом свои объемы и проверяла, не появился ли второй подбородок. По ее признанию, она тогда сидела на одних овощах, а после по совету подруги перешла на жидкую диету — соки и смузи.

anews

Одно время ее талия, по данным таблоидов, была как у 4-летней девочки, а вес снизился почти до 40 кг (при росте 163 см). Из-за такого истощения у Виктории возникли проблемы с зачатием, и разрушительное питание пришлось пересмотреть.

Однако едва восстановившись, она снова начала худеть по сомнительной методике авторов книги «Тощие стервы», которую вслед за певицей раскупили миллионы. В ней проповедуется лютое веганство, с полным отказом от мяса и рыбы, молочных продуктов и яиц.

Многодетная мать и владелица именного фэшн-бренда не раз пугала публику «болезненной» худобой. В последние годы она уверяет, что питается «как все нормальные люди», но в 2017-м ее в очередной раз заподозрили в тайных издевательствах над своим телом. Она даже не смогла продемонстрировать свою фирменную осанку.

При этом миллионам своих подписчиков в Инстаграме она продолжает давать убийственные советы по «здоровому питанию». Например, призывает пить по утрам натощак по 2 столовые ложки неразведенного яблочного уксуса.

Диетологи хватаются за голову, ведь уксус — это кислота, способная обжечь пищевод, он противопоказан людям с повышенной желудочной кислотностью и не сочетается с некоторыми распространенными лекарствами. К тому же никаких исследований о его якобы диетических свойствах не проводилось, однако неистовые зожники соорудили целый «уксусный культ» на основе… мелких экспериментов на крысах.

Мадонна

Имя поп-звезды стало ассоциироваться с безумными диетами в 2010 году, когда французский глянец использовал ее рекламные снимки для Dolce & Gabbana, чтобы проиллюстрировать статью о новомодной методике голодания «L'Air Fooding» — «питание воздухом».

Желающим похудеть предлагалось нечто хуже пытки: полностью погрузиться в процесс приготовления вкуснейшего обеда, от покупки продуктов до подачи готовых блюд на стол, а затем не съедать ни крошки — только подносить еду ко рту, вдыхать аромат и мысленно представлять весь спектр вкусовых ощущений. Вместо еды разрешалось только пить кипяченую подсоленную воду.

Сама Мадонна именно такой голодовки не придерживалась. Однако с конца 90-х она страстно увлекалась индуизмом и каббалой, а среди радикальных индуистских практик есть, например, «солнцеедение» — полный отказ от пищи на основе убеждения, будто человеку достаточно «питаться» солнечной энергией. Эта антинаучная философия считается смертельно опасной, и некоторые адепты на самом деле умерли от голода и обезвоживания.

На пике своего помешательства эзотерикой и оккультизмом Мадонна доводила организм до опасной грани. В 2008-м она пугала своим видом фотографов, которые поджидали ее на выходе из Центра каббалы, таблоиды тогда прозвали ее «Девушка-смерть» (Funeral Girl, по контрасту с Material Girl из ее знаменитой песни).

anews

В 2009-м певицу стали дразнить «мисс Халк» за жуткие руки со вздувшимися венами — результат бешеных силовых тренировок и протеиновых добавок. Это уже не здоровый образ жизни, а психическое отклонение, сплетничали в блогах.

В последние годы у Мадонны другой бзик — макробиотика: учение о «сбалансированном» питании, искусственно подогнанное под идеи даосизма. Оно рекомендует только те продукты, в которых якобы уравновешены инь и ян. На первый взгляд, их выбор может показаться правильным и здоровым, но исследования показали, что такая диета не покрывает всех потребностей организма.

Причем в случае 60-летней Мадонны это очень строгие ограничения: она полностью отказалась от мяса, яиц, молочных продуктов и пшеницы, но налегает на морскую капусту и прочие водоросли. Нью-йоркский публицист Ребекка Харрингтон, испытавшая много диет, попробовала так питаться и уже через неделю написала, что «помирает». Едва выдержав 10 дней, она заключила, что это «самая убийственная диета» из всех.

В свою очередь личный тренер поп-королевы Крейг Смит рассказал, что время концертных туров она питается 6 раз в день — в основном арбузным соком, протеиновыми батончиками, фруктами-овощами и экзотическими крупами вроде киноа.

Корнелия Манго

Российские знаменитости тоже порой впадают в опасные крайности. В 2012 году смуглокожая выпускница «Фабрики звезд» взялась худеть и подписалась на участие в публичных проектах, где известные лица демонстрируют быстрые результаты диет и тренировок.

Тогда она сбросила 20 кг, причем 10 из них — за счет жиросжигающей добавки. Но порадоваться своей новой фигуре певица толком не успела — в марте 2014-го она попала в реанимацию.

«У меня закружилась голова, упало зрение. Это все мои эксперименты с питанием. Спортом мне будет можно заниматься, а вот сидеть на диете уже нельзя», — рассказала она журналистам. А фото с капельницей в своем Инстаграме прокомментировала еще короче: «Диеты и жиросжигатели — зло. L-Carnitin убил организм».

anews

Как выяснилось, у Корнелии обнаружили диабет, при котором ни в коем случае нельзя было садиться на безуглеводную диету. Причем тревожные симптомы — обмороки, тошнота, головокружение — проявлялись еще в начале похудения, примерно за год до постановки диагноза. Но артистка легкомысленно консультировалась об этом не с врачами, а со своими подписчиками в соцсетях.

И даже после выявления диабета она вскоре заскучала по своей прежней фигуре и снова призвала подписчиков делиться эффективными диетами. Впрочем, сейчас Корнелия, наконец, соблюдает разумное здоровое питание и, похоже, обрела гармонию.

Лариса Долина

В сентябре 2018-го народная артистка отметила 63 года и только теперь дала себе право «жить в свое удовольствие», отказавшись от диет. А некогда она заразила всю страну методикой похудения на кефире, обещающей минус 7 кг за 7 дней.

В основе унылого меню — обезжиренные кефир и творог, причем последний на редкость безвкусный, а его нужно запихать в себя полкило за день. В отдельные дни дозволяются не очень сладкие фрукты, картошка без соли и паровая куриная грудка. В самый тяжелый разгрузочный день можно только пить воду без газа. Ну и главная «приятность»: ежедневные клизмы.

Впрочем, некоторые экспериментаторши пишут в интернете, что «кефирная диета Долиной» эффективна и без принудительного очищения кишечника. Однако эксперты предупреждают, что это вообще не диета, которую можно соблюдать долгое время, а строгий вид разгрузки «на экстренный случай», когда нужно очень срочно привести себя в более-менее приемлемый вид.

anews

Если злоупотреблять такой методикой, то можно убить свой организм. К тому же «стройность», достигнутая таким образом, долго не продержится. Оптимально диета должна быть рассчитана на полгода, без резкой потери веса.

Сама Лариса Александровна теперь из-за фигуры не переживает: «Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать».