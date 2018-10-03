Ещё
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Располневшая после операции Мелания Трамп прячет фигуру под сложносочиненными нарядами 

WMJ.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: wmj.ru
48-летняя первая леди США Мелания Трамп в рамках своей кампании Be Best прилетела в африканскую Гану — без супруга-президента Дональда Трампа.
В первый же день визита в столицу страны Аккру Мелания Трамп посетила региональный госпиталь, где водилась с малышами и беседовала о здравоохранении с руководителями.
Для визита в Африку Трамп выбрала контрастное красно-белое платье Celine со сложным паттерном, подчеркнувшее ее располневшую фигуру. "Поплывшую" талию Мелания попыталась скрыть большим галстуком из той же ткани, что и платье. Вес первая леди США стала набирать после перенесенной операции на почках — в мае ей провели эмболизацию почки — процедуру, которая часто предваряет лечение раковых опухолей или трансплантацию почки.
Когда вес Мелании пополз вверх, в ее Instagram стали появляться заметно отфотошопленные снимки. Например, на фото ниже "отрезаны" круглые щеки первой леди и заметно исправлены руки и талия.
Отметим, что после майских хирургических процедур Мелания больше не исчезала из светской хроники — а значит, пока за ее здоровье можно не волноваться.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, East News / Saul Loeb
WMJ.ru: последние новости
53-летнюю Ирину Безрукову заподозрили в беременности из-за свободного платья-комбинации 42-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли прикрыла идеальное тело лишь бодиартом в съемке для Vogue Дана Борисова призналась в интимных связях с состоятельными мужчинами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг69
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе19
Меган Маркл появилась в расстегнутой блузке
Волочкова укоротила и без того смелое мини28
Видео
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:01
Здоровье Елены Степаненко пошатнулось
Звёзды Общество
03:45
Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуром
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение