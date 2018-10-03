Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру

Располневшая после операции Мелания Трамп прячет фигуру под сложносочиненными нарядами

48-летняя первая леди США Мелания Трамп в рамках своей кампании Be Best прилетела в африканскую Гану — без супруга-президента Дональда Трампа

В первый же день визита в столицу страны Аккру Мелания Трамп посетила региональный госпиталь, где водилась с малышами и беседовала о здравоохранении с руководителями.

Для визита в Африку Трамп выбрала контрастное красно-белое платье Celine со сложным паттерном, подчеркнувшее ее располневшую фигуру. "Поплывшую" талию Мелания попыталась скрыть большим галстуком из той же ткани, что и платье. Вес первая леди США стала набирать после перенесенной операции на почках — в мае ей провели эмболизацию почки — процедуру, которая часто предваряет лечение раковых опухолей или трансплантацию почки.

Когда вес Мелании пополз вверх, в ее Instagram стали появляться заметно отфотошопленные снимки. Например, на фото ниже "отрезаны" круглые щеки первой леди и заметно исправлены руки и талия.

Отметим, что после майских хирургических процедур Мелания больше не исчезала из светской хроники — а значит, пока за ее здоровье можно не волноваться.

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Фото:Instagram, East News / Saul Loeb