Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг

Кого из знаменитостей подозревали в эскорте? И кто, не выдержав давления, признался, что продавал свои время и любовь состоятельным мужчинам? Teleprogramma.pro вспоминает скандальные эпизоды из жизни российских звезд.

Дана Борисова

Телезвезда продолжает шокировать публику откровениями о личной жизни. Наркотические препараты и судебные разбирательства с мужем остались в прошлом — теперь некогда ведущая «Армейского магазина» заговорила о связях с мужчинами за деньги. В студии шоу «Звезды сошлись» блондинка без обиняков призналась: да, было. На тот момент Дана в браке не состояла и руководствовалась жаждой легких денег — а платили ей за «общение» десятки тысяч долларов. «Зато не крала и не убивала», — оправдалась скандальная теледива, вспоминая, как посыпалась с неприятными ей мужчинами.

Наталья Штурм

Еще одной звездой, что разоткровенничалась в беседе с Кудрявцевой и Кучерой, стала Наталья Штурм. Личная страничка в Сети у исполнительницы «Школьного романа» заполнена фотографиями в нарядах с декольте, в купальниках и топлесс — так что отбоя от мужчин у артистки нет. Поступают предложения и интимного характера, и Наталья порой не отказывает. Но — только если человек богат и может предложить нечто ценное, а не пустые разговоры и ненужные Штурм чувства.

Женщина подчеркивает: за деньги она никогда не проводила время с мужчинами — только бартер. В ее случае оплатой стали кухонный гарнитур и поездка на Мальдивы. За билеты к морю ей пришлось ублажать спонсора странным способом: надеть каблуки и ходить по спине спутника. «Это всего лишь игра», — пожимает плечами 52-летняя артистка.

Анастасия Волочкова

В секс-скандалы попадала и прославленная балерина. И речь не об откровенных фото, которые так любят выкладывать в Сеть то хакеры, то бывшие ухажеры танцовщицы. Как минимум трижды балерине приписывали оказание эскорт-услуг. Три года назад по Сети распространилась рассылка, якобы предназначавшаяся крупным бизнесменам, — за три-четыре часа с Анастасией предлагалось заплатить два миллиона рублей, плюс приобрести шампанское и белые розы.

«Это омерзительная выходка и провокация недоброжелателей!» — заявила звезда и подала на мошенников в суд.

Второй инцидент произошел в 2017-м, когда бизнесвумен Ольга Лейбман озвучила новую «цену Волочковой» — 15 тысяч долларов. Танцовщица пригрозила светской даме ответственностью по закону и парировала нападки:

«Что такое эскорт-услуги? — восклицала Анастасия. — Не судите по себе! Есть человеческие отношения. Душевные, в конце концов. Почему все должно сводиться к деньгам? Почему существует такое недалекое мнение, и никто не хочет верить в доброе и вечное? В моей жизни есть благородные мужчины, уважающие меня и мою позицию, которые оказывают поддержку мне и моим проектам. А ужинать или нет с ними, поверьте, я в праве решать сама. Меня накормить-то сложно. Шпинат и курица на пару — вот и вся моя еда».

Не прошло и года — новое обвинение, прозвучавшее на этот раз от бывшего водителя танцовщицы Александра Скиртача . Мужчина, осужденный за мошенничество в отношении блондинки, решил раскрыть ее личные тайны: по словам Александра, ему приходилось возить балерину в отели на встречи с мужчинами, а после них класть на счет в банке «гонорары» — 15-20 тысяч долларов. Скиртач выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи, но многие поклонники звезды ему не стали верить — решили, что таким образом Александр пытается очернить Анастасию.

Виктория Лопырева и Анастасия Костенко

Пару лет назад с сайта элитного эскорт-агенства Монако пользователям Сети улыбалась блондинка с пышными формами, точь-в-точь Виктория Лопырева. Как было указано на страничке, зовут девушку Сандрой, ей 25 лет и она не прочь провести в компании интересного мужчины час (за 300 евро) или ночь (за 1500 евро). На известия о своем якобы дополнительном заработке модель отреагировала практически спокойно, назвав происходящее ложью и черным пиаром.

Кстати, на сайте эскорт-услуг блогеры находили профиль и Анастасии Костенко, когда та уже закрутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым , — в Сети девушка была зарегистрирована под именем Миры. Анастасия комментировать инцидент не стала, так что публика продолжила находить свои объяснения увиденному — по одной из версий, аккаунт создали фанаты Ольги Бузовой, с явной нелюбовью относящиеся к новой пассии футболиста.

Виктория Боня

Викторию Боню уличили в оказании эскорт-услугВ числе селебрити, которых называли эскорт-звездами, оказалась и Виктория Боня. Скандальный продюсер Александр Валов сообщил, что выпускница «Дома-2» продавала свое время и тело в начале, середине и конце карьеры, и даже назвал стоимость свидания с Викторией — 15-20 тысяч евро.

По словам мужчины, Виктория ушла из агентства после родов. «Рожавших в эскорт-бизнесе не держат», — пояснил он. Боня обвинения опровергла (добавив, что подобное слышала также про Викторию Лопыреву) и пригрозила клеветнику судебными разбирательствами.

Маргарита Овсянникова

Участница «Дома-2» не стала скрывать темное прошлое и призналась, что сопровождала состоятельных мужчин на мероприятиях. И даже больше: соглашалась на интим, исполняя порой извращенные прихоти клиентов. Заняться эскортом Марго, по ее словам, заставило сложное финансовое положение: бывший возлюбленный выгнал ее из дома без рубля, а работа администратором в аквапарке и караоке особой прибыли не приносила — и Овсянникова захотела легких денег.

Желаемого добилась, купив квартиру и машину, и ушла из бизнеса. «Я знаю, что она пошла на это, чтобы помочь родным. И чтобы никогда больше не попадать в зависимость от мужчины, который может в любой момент выставить ее за порог», — защищали Овсянникову приятельницы.