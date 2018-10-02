Жену Игоря Николаева перепутали с его дочкой

Супруга певца выложила в личном микроблоге снимок, который привел в недоумение многих подписчиков.

На странице Instagram Юлии Проскуряковой появилось фото, вызвавшее бурное обсуждение поклонников. На снимке Игорь Николаев запечатлен со своей старшей дочерью Юлией, которая много лет живет в Америке. Собственно, фото сделано именно там: Игорь прилетел в Майами, чтобы лично поздравить дочь с юбилеем. На днях Юлии Николаевой исполняется сорок лет.

Супруга певца и композитора подписала снимок: «Дочь и папа», призывая подписчиков оценить, насколько похожи Игорь и Юля.

Некоторые фолловеры, действительно, отметили внешнее сходство. Но большинство поклонников признались, что поначалу даже не поняли, что на снимке Игорь позирует с дочкой, которую приняли за его супругу.

Подписчики отметили поразительное сходство Юлии Николаевой и Юлии Проскуряковой, утверждая, что если бы не подпись, то они пребывали бы в полной уверенности, что на фото — хозяйка аккаунта.