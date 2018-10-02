Ещё
Нос Собчак стал предметом обсуждения в Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нос Собчак стал предметом обсуждения в Сети 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Нос Ксении Собчак внезапно стал предметом обсуждения в Сети. Поклонники отмечали, что телеведущая выбрала неправильный ракурс для съемки.
В своем Instagram Ксения опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. Она запечатлела себя сидящей в салоне автомобиля. Лицо и шея телеведущей сняты очень крупно, поэтому особенности черт ее лица сразу бросаются в глаза.
"Откусив пирожок, Алиса с тревогой стала себя спрашивать: "Я становлюсь больше или меньше? Больше или меньше?" Чтобы узнать это, она все время держала руку прижатой к голове и с удивлением отметила, что ничего не меняется. Впрочем, это вполне естественно, когда ешь пироги. Но Алиса уже настолько привыкла к чудесам, что, когда все шло своим чередом, жизнь ей казалась глупой и бессмысленной. Поэтому она с удвоенной силой принялась за пирожок, и вскоре с ним было покончено",
— многозначительно процитировала Ксения знаменитое произведение Кэрролла Льюиса "Алиса в Стране чудес".
Между тем, некоторые поклонники признавались в комментариях, что не могут оторвать взгляд от носа Собчак. Многие отметили, что в следующий раз, делая селфи, Ксении нужно аккуратнее выбирать ракурс, чтобы не демонстрировать всему свету красоту собственных ноздрей и их содержимое.
"Ноздри видны не правильный ракурс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ноздри разные 😂😂😂", "Ксюха, у тебя через ноздри мозги видно", "Блин😁 взгляд прям в ноздри падает🙈🤪 зачем такое выставлять", "Зачем делать фото, когда видны волосы в носу вплоть до аденоидов?🙈", — писали Ксении интернет-обыватели.
Дни.ру: последние новости
"Уже не можешь остановиться": Данилко откровенно об алкоголе Сексапильная Лобода довела до экстаза голым фото Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе15
Гуттаперчевые девушки5
«Уже не можешь остановиться»: Данилко об алкоголе29
Это много или мало? Интересная статистика размеров женских половых органов4
Что стало с первой советской королевой красоты63
Видео
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:01
Здоровье Елены Степаненко пошатнулось
Звёзды Общество
03:45
Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуром
Звёзды
01:12
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Звёзды
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Звезды, помешавшиеся на спорте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение