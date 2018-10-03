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Екатерина Андреева экономит на еде
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Екатерина Андреева экономит на еде 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
56-летняя Екатерина Андреева описала свой рацион.
Дорогостоящие косметические процедуры, частые путешествия, встречи с гуру китайской медицины — телеведущая Екатерина Андреева не отказывает себе в удовольствиях. Она не раз признавалась, что экономит… на еде.
«Чем полезнее пища, тем она дешевле. Например, гречка, яблоки, овсянка, йогурт, орехи, мед, яйца и два раза в неделю рыба по 200 граммов — это мой нормальный рацион. И не могу сказать, что я трачу на него много денег»,
— рассказала звезда Первого канала о продуктах, которые можно найти в ее холодильнике.
В коротком интервью для сайта Woman.ru звезда также призналась, что если бы она была вынуждена питаться только одним продуктом, им бы стал хороший цельнозерновой хлеб.
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