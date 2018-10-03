Екатерина Андреева экономит на еде

Дорогостоящие косметические процедуры, частые путешествия, встречи с гуру китайской медицины — телеведущая Екатерина Андреева не отказывает себе в удовольствиях. Она не раз признавалась, что экономит… на еде.

«Чем полезнее пища, тем она дешевле. Например, гречка, яблоки, овсянка, йогурт, орехи, мед, яйца и два раза в неделю рыба по 200 граммов — это мой нормальный рацион. И не могу сказать, что я трачу на него много денег»,

— рассказала звезда Первого канала о продуктах, которые можно найти в ее холодильнике.

В коротком интервью для сайта Woman.ru звезда также призналась, что если бы она была вынуждена питаться только одним продуктом, им бы стал хороший цельнозерновой хлеб.