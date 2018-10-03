Волочкова укоротила и без того смелое мини

А все чтобы показать стройные ноги.

О модных конфузах Волочковой можно говорить часами. Правда, к чести балерины нужно сказать, что порой она прислушивается к мнению поклонников. Правда, в этот раз Анастасия немного переборщила.

Недавно звезда решила примерить платье словно из сундука деревенской бабушки. Ярко-желтый наряд, усыпанный ядовито-розовыми цветами, подписчикам пришелся не по нраву. А вкупе со старомодной прической он словно состарил Настю.

В «бабулином» платье Волочкову больше не видели, зато теперь она примерила наряд словно из детского магазина. По крайней мере, интернет-пользователи решили именно так.

Экстремальное мини почти полностью обнажало ноги знаменитой танцовщицы. Но, видимо, этого ей показалось мало, и для фото она еще подтянула платье так, что то собралось складками на бедрах.

@volochkova_art

Хотя, честно признаемся, звезде есть, что показать. Похудела она, или выбрала удачный ракурс, но ноги у нее выглядят идеально стройными и бесконечно длинными. Правда, полюбовавшись формами Анастасии, наряд фолловеры все равно раскритиковали. По их мнению, такие платья превращают фигуру балерины в перевернутый треугольник. Девушкам с широкими плечами и узкими бедрами действительно стоит выбирать другие модели.

«Если у вас такой тип фигуры, как у Волочковой (а еще — как у Анджелины Джоли, Кайи Гербер, Кэмерон Диаз, которые тоже могут похвастаться широкими плечами при своей худобе), то в гардеробе вам пригодится платье А-силуэта из мягкой ткани, а также плиссированная юбка (складки создадут в нижней части тела необходимый объем) или юбка-трапеция, служащая аналогичным целям.

К таким юбкам стоит выбирать достаточно свободный верх, а не облегающий, чтобы не подчеркивать ширину плеч и придать образу желанную элегантность и романтичность. Неплохим подспорьем в стремлении к женственности станет и классическое платье силуэта New Look, которое отлично выстраивает любую фигуру, создавая те самые «песочные часы»,

— рассказывает дизайнер и креативный директор российского бренда Вера Прокина.

Но Волочкова, кажется, советам стилистов следовать упрямо не хочет. В ее гардеробе преобладают обтягивающие мини и длинные платья силуэта «рыбка».