Гвинет Пэлтроу показала свое первое свадебное фото

Свершилось! Популярная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снова связала себя узами брака. На днях 46-летняя знаменитость подтвердила свою помолвку с успешным 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком, а через некоторое время опубликовала в персональном микроблоге первое и единственное свадебное фото.

У поклонников очаровательной блондинки Гвинет Пэлтроу появился отличный повод для радости — женщина снова пошла под венец. Примечательно, что свадебная церемония проходила в очень узком кругу и на торжество не допустили ни одного репортера. Известно лишь, что на территории нью-йоркского особняка Гвинет, который удачно расположился на Лонг-Айленде, было установлено три свадебных шатра — для церемонии, для обеда и для персонала.

Сама невеста лично обратилась с просьбой ко всем приглашенным, умоляя их не публиковать снимки с торжества в социальных сетях, о чем рассказал заокеанской прессе один из участников действа. Но, дабы не держать поклонников в неведении, Пэлтроу лично подтвердила — свадьба была и она снова стала женой. Актриса опубликовала в личном микроблоге снимок своей руки и руки мужа, на которых красуются тонкие классические обручальные кольца.

@gwynethpaltrow