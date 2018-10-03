Звезда «САШАТАНЯ» показала идеальный пресс в 41 год

Идеальный пресс и никаких морщин: Валентине Рубцовой 41 год

В честь дня рождения актрисы мы собрали фото, доказывающие, что она совершенно не выглядит на свой возраст, и узнали, как ей это удается.

3 октября звезда сериала «САШАТАНЯ» празднует день рождения. Валентине Рубцовой исполняется 41 год! Поверить в это сложно, ведь, если не знать о реальном возрасте актрисы, ей вполне можно дать на 20 лет меньше. В чем же секрет звезды? Узнаем, изучая ее фото и советы, которыми Рубцова щедро делится со своими подписчиками в Instagram.

Отличная физическая форма

Валентина — настоящая спортсменка! Ее Instagram постоянно пополняется отчетами о тренировках и новых видах активности, освоенных актрисой. Звезда регулярно посещает тренажерный зал, где работает с приличными весами, набирая мышечную массу. Сжигать лишний жир ей помогает непоседливая натура и любовь к экстремальным видам спорта.

@yalav

Кстати, Валя признается, что даже у нее бывали в жизни моменты слабости, когда она забрасывала спорт, но всегда возвращалась в форму усилием воли. Чтобы не расслабляться, звезда завела такое правило: каждый день перед завтраком она 20 минут крутит тяжелый обруч. Это не только способ сократить объем талии, но и самодисциплина, без которой невозможно получить идеальное тело. В плане питания у Рубцовой тоже все строго: ее рацион идеально сбалансирован.

Великолепная растяжка

Спортивные врачи утверждают, что молодость — это эластичность наших связок. Чем более гибок человек, тем дольше он может сохранить юношескую фигуру и подвижность. Видимо, эту установку Валентина Рубцова тоже взяла на вооружение.

@yalav

Актриса активно занимается йогой и может продемонстрировать великолепный шпагат. Кстати, ежедневная растяжка для Вали обязательна! Она делает упражнения и во время съемок, и находясь на отдыхе. Система и регулярность — вот залог успеха, по мнению Рубцовой.

Вечная улыбка на лице

Главным своим секретом Валентина Рубцова считает позитивный жизненный настрой. Актриса умеет посмеяться над собой и насмешить других людей. Энергию, по словам Вали, она черпает из любви, которой наполнена ее жизнь.

@yalav

Рубцова счастлива в браке и обожает свою маленькую дочь Софью. У актрисы множество друзей среди коллег, она поддерживает хорошие отношения со всеми партнерами по сериалам, а они отзываются о позитивной Рубцовой с большой теплотой.

Никаких морщин!

При том, что Валентина постоянно улыбается, у нее совершенно нет морщин! Даже когда актриса не накрашена, ее лицо гладенькое и свежее. Рубцова объясняет это так: морщины образуются от негативной мимики, а от искренних улыбок их не бывает. Вывод: чтобы в 41 год выглядеть как Валя, нужно срочно прекратить хмуриться и наполнить свою жизнь позитивом!