Бьюти-секреты Селены Гомес, которые вам пригодятся

Бьюти-секреты Селены Гомес, которые надо взять на вооружение

Фанатеете по Селене Гомес с самого детства и считаете ее самой красивой на свете? Тогда вам пора узнать, что среди ее бьюти-секретов так много простых правил, что повторить их может каждая, даже не будучи суперзвездой.

Уход

Селена не раз рассказывала в интервью, что главное для нее — уход за кожей. Все, как положено: очищение-тонизирование-увлажнение. Звезда предпочитает глубокое трехэтапное очищение и верна ему даже после тяжелого дня, когда сил ни на что остается. «Для меня это ежедневная рутина, и часто бывает лениво использовать многочисленные пенки, скрабы, тоники, но без этого никак, ведь красивая кожа — это важно. Ты можешь не накраситься, забыть причесаться, но все равно будешь отлично выглядеть, потому что твоя кожа здоровая и светится».

У Селены жирная кожа, поэтому она отдает предпочтение легким флюидам и эмульсиям, не забивающим поры. А для отшелушивания кожи любит использовать электрические щеточки.

Декоративная косметика

Одно из главных правил звезды — увлажнение кожи губ до нанесения мейка и после с помощью бальзама. Он помогает ей и в других вопросах: «Если на лице появилось шелушение, успокаиваю его бальзамом для губ Carmex. Он отлично увлажняет и снимает раздражение», — признается Селена.

По словам Гомес, она любит делать акцент на бровях, при этом иногда делает их чуть темнее, чтобы изменить образ. Для вечернего макияжа певица часто выбирает яркие цвета.

Питание

Не косметикой единой. Известно, что Селена сделала главной частью своего рациона фрукты, овощи, зелень и сыр. Не смотря, на то, что Гомес — фанатка бургеров (ничто человеческое не чуждо). Вода и свежевыжатые соки — еще один важный пункт в рационе Селены, она всегда носит с собой бутылку воды. Все серьезно — вода стоит у звезды даже в ванной комнате.

Спорт

Фигура Селены — не удачная комбинация генов и тонкая кость, а регулярные занятия спортом. Иногда певица успевает ходить на тренировки 3-5 раз в неделю. Известно, что Гомес неравнодушна к йоге и пилатесу, а для закрепления эффекта предпочитает кардио.

Волосы

Помимо салонный процедур Селена заботится о своих волосах и в домашних условиях. Главный прием — нанести на волосы масло и сделать пучок. Такой простой лайфхак круто восстанавливает волосы. Селена вообще большая фанатка масла, она наносит его в том числе и на кончики и всю длину, предварительно растерев средство в ладонях.

Но не так все просто! Селена не скрывает, что наращивает волосы, и далеко не вся ее шевелюра — подарок матушки-природы. Певица признается, что любит объем и чувствует себя с нарощенными волосами красивой.