Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной 

Ходят слухи, что у солистки группы "Серебро" Ольги Серябкиной роман с сыном продюсера Максима Фадеева Саввой. Якобы парочку сфотографировали в супермаркете.
Несмотря на довольно откровенный сценический образ, 33-летняя Ольга Серябкина крайне закрыта. Певица практически не дает интервью, редко посещает светские мероприятия, о своей частной жизни вообще предпочитает не распространяться.
Поэтому неудивительно, что многочисленные поклонники на ура воспринимают любую информацию, касающуюся Ольги. К примеру, недавно в Сети появились данные, будто Серябкина встречается с 21-летним сыном Максима Фадеева Саввой, передает Starhit.
Поводом для обсуждений послужила фотография, на которой запечатлена популярная исполнительница, сидящая в продуктовой тележке, которую катит как будто бы наследник продюсера.
Отметим, что ни Ольга Серябкина, ни Савва Фадеев, ни его именитый отец пока не прокомментировали эту информацию. К слову, у Ольги и Максима хорошие отношения, причем не только деловые, но и дружеские.
"Когда Максим делает мне замечание или озвучивает какую-то просьбу, я всегда делаю так, чтобы он не повторял дважды. Макс для меня — абсолютный авторитет, и я не вижу ничего в этом плохого, — заявила певица в недавнем интервью. — Это просто большая любовь, уважение к человеку, который значит для меня очень многое, который для меня сделал все".