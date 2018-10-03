Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной

Ходят слухи, что у солистки группы "Серебро" Ольги Серябкиной роман с сыном продюсера Максима Фадеева Саввой. Якобы парочку сфотографировали в супермаркете.

Несмотря на довольно откровенный сценический образ, 33-летняя Ольга Серябкина крайне закрыта. Певица практически не дает интервью, редко посещает светские мероприятия, о своей частной жизни вообще предпочитает не распространяться.

Поэтому неудивительно, что многочисленные поклонники на ура воспринимают любую информацию, касающуюся Ольги. К примеру, недавно в Сети появились данные, будто Серябкина встречается с 21-летним сыном Максима Фадеева Саввой, передает Starhit

Поводом для обсуждений послужила фотография, на которой запечатлена популярная исполнительница, сидящая в продуктовой тележке, которую катит как будто бы наследник продюсера.

Отметим, что ни Ольга Серябкина, ни Савва Фадеев, ни его именитый отец пока не прокомментировали эту информацию. К слову, у Ольги и Максима хорошие отношения, причем не только деловые, но и дружеские.