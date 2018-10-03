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Любовь Успенская побрила дочь налысо
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Любовь Успенская побрила дочь налысо 

Рамблер 3 часа назад
Скандально известная певица выложила видео в своем блоге в Instagram, на котором она бреет свою 29-летнюю дочь Татьяну Плаксину налысо. Кроме того, артистка объясняет, почему они решились на этот шаг.
Оказывается, во время отдыха в Коста-Рике девушка упала с велосипеда, сломала челюсть и выбила пять зубов. Успенская уверена, что, лишившись волос, дочка "освободиться от прошлого", чтобы оно больше никогда не повторилось.
"11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили — а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", — подписала видео Любовь Успенская.
Следом за видео артистка выложила серию фотографий, на которых они вместе с дочерью в новом образе позируют на камеру.
Подписчики в комментариях поддержали Татьяну и Любовь и рассказали свои истории о том, как им помогла стрижка налысо.
Женский форум
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