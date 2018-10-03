Звезды, скрывавшие внебрачных детей

За личной жизнью звезд постоянно следит пресса, а также толпы фанатов. Даже удивительно, что некоторые знаменитости умудряются держать в тайне интрижки на стороне. Но все тайное становится явным, и многим звездам пришлось признать своих внебрачных детей.

Стивен Тайлер

До восьми лет дочь Стивена Тайлера не знала о своем знаменитом отце. Тогда девочка по имени Лив носила фамилию маминого бойфренда Тодда Рундгрена. Однажды Лив заметила некоторое сходство со Стивеном Тайлером и решила выяснить, не его ли она дочь. Официально об этом стало известно несколько лет спустя, когда девочка официально взяла фамилию отца и стала Лив Тайлер.

Арнольд Шварцнеггер

не смогла простить измену и подала на развод. Сейчас Шварцнеггер продолжает общаться с сыном и поддерживать его. Интересно, что пара не может официально развестись последние семь лет. Актер скрывал своего внебрачного сына более 10 лет. В 2011 году стало известно, что у Шварцнеггера был роман с домработницей Милдред Патрисией Баеной, которая работала в доме 20 лет. Жена Арнольда Мария Шрайвер не смогла простить измену и подала на развод. Сейчас Шварцнеггер продолжает общаться с сыном и поддерживать его. Интересно, что пара не может официально развестись последние семь лет.

Михаил Пореченков

Когда актер жил в Таллине, у него был роман с девушкой по имени Ирина Любимцева. Когда Ирина забеременела, Пореченков разорвал с ней и уехал из Таллина. Однако девушка все равно родила ребенка, которого назвала Владимир. Когда ребенку было три года, Ирина умерла. После этого мальчика воспитывали бабушка и тетя. В 19 лет Владимир написал своему знаменитому отцу и встретился с ним. Сейчас Пореченков гордится своим сыном и помогает ему.