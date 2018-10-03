44-летняя Кейт Мосс неприлично пополнела

Что думаете: Кейт Мосс перестала следить за фигурой или наконец-то расслабилась и стала собой?

В свое время Кейт Мосс прославилась благодаря экстремальной худобе и многие годы оставалась в списке главных скинни-моделей. Фигуру она «поддерживала» вовсе не диетами и спортом, а постоянными тусовками, алкоголем и стрессами, на фоне чего практически не ела.

Сегодня 44-летняя Кейт Мосс ведет совсем другой образ жизни. Недавно ее младшая сестра, 20-летняя Лотти Мосс, которая тоже строит модельную карьеру, рассказала журналистам, что Кейт уже давно не пьет: «Она чиста. Она остепенилась и чувствует себя счастливой рядом с бойфрендом».

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Бойфренд супермодели — 31-летний граф Николай фон Бисмарк, потомок легендарного «железного канцлера» Отто фон Бисмарка. Он находился вместе с Кейт на яхте в Сен-Тропе, где и были сделаны эти фотографии, шокировавшие ее поклонников. Модель сильно поправилась!

Похоже, что ни саму Кейт Мосс, ни ее возлюбленного эти перемены нисколько не смутили. Судя по кадрам, модель чувствовала себя отлично и наслаждалась жизнью, общением и отдыхом. Для заплыва Кейт выбрала купальник Vivienne Westwood.

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Ранее она рассказала в интервью NBC , что ее радуют перемены, которые происходят сейчас в модельном бизнесе. «Сегодня на подиум выходят очень разные девушки. Я думаю, это правильно», — сказала Кейт.