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Меган Маркл появилась в расстегнутой блузке
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Меган Маркл явилась к подданным в кожаной юбке и расстегнула блузку 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: lenta.ru
Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала вместе с мужем принцем Гарри в графство Сассекс с официальным визитом. Об этом сообщает Metro.
На публике 37-летняя Маркл появилась в кожаной темно-зеленой миди-юбке Hugo Boss и в черной шелковой рубашке бренда & Other Stories, несколько пуговиц которой были расстегнуты. Принцесса дополнила наряд маленькой сумкой уругвайского дизайнера Габриэлы Херст и туфлями-лодочками телесного цвета. В качестве верхней одежды она выбрала бледно-розовое кашемировое пальто классического кроя Emporio Armani.
Сумка и пальто на данный момент полностью распроданы в интернет-магазинах производителей.
В сентябре эксперты моды заметили, что Меган Маркл перестала носить бледно-розовые платья и начала выходить в свет в однотонной черной одежде. Они пояснили, что изменения модных предпочтений могут быть связаны с желанием отвлечь внимание публики от своей персоны.
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