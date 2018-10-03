Беременность любовницы Серова вызывает вопросы

Беременность любовницы Серова вызывает много вопросов

Дарья Друзьяк , девушка, которая все чаще появляется в самых различных телевизионных шоу, никак не может доказать свое.

Уже который раз она утверждает, что беременна после насильственных действий известного певца Александра Серова , однако эта информация постоянно оказывается под сомнением. То обнаруживается, что девушка вовсе не находится в положении, то ее проверяют на детекторе лжи и становится ясным, что никакого насилия не было вовсе. Но теперь беременность Друзьяк подтвердилась врачами, однако, установленный с помощью анализов крови срок, снова противоречит ее словам — с Серовым они расстались до того, как девушка забеременела.

Сама Дарья отказываться от своих слов не собирается и стоит на своем — ребенок от звезды и она его не слишком и ждет. От кого же он на самом деле и будет ли рожден — видимо еще долго будут выяснять в ток-шоу.