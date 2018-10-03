Беременность любовницы Серова вызывает вопросы

Дарья Друзьяк, девушка, которая все чаще появляется в самых различных телевизионных шоу, никак не может доказать свое.
Уже который раз она утверждает, что беременна после насильственных действий известного певца Александра Серова, однако эта информация постоянно оказывается под сомнением. То обнаруживается, что девушка вовсе не находится в положении, то ее проверяют на детекторе лжи и становится ясным, что никакого насилия не было вовсе. Но теперь беременность Друзьяк подтвердилась врачами, однако, установленный с помощью анализов крови срок, снова противоречит ее словам — с Серовым они расстались до того, как девушка забеременела.
Сама Дарья отказываться от своих слов не собирается и стоит на своем — ребенок от звезды и она его не слишком и ждет. От кого же он на самом деле и будет ли рожден — видимо еще долго будут выяснять в ток-шоу.