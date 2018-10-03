Хмельницкая поделилась фото с молодым избранником

Известная актриса Алена Хмельницкая как правило не выставляет напоказ свою личную жизнь. В 2014 году стало известно, что распадается ее семья с популярным режиссером Тиграном Кеосаяном , что не могло не удивить поклонников, ведь у семьи не один год брака за спиной и две взрослые дочери. Однако развод все же состоялся, хоть бывшие супруги и смогли сохранить относительно нормальные отношения ради детей.

Теперь, когда прошло достаточно времени, актриса поделилась со своим новым возлюбленным. И хоть роман с Александром Синюшиным, который младше звезды на 12 лет, далеко не новость, фотографиями Алена делилась не часто. Теперь же она показала кадр, который был сделан тогда, когда у пары все только начиналось.