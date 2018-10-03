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Хмельницкая поделилась фото с молодым избранником
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Хмельницкая поделилась фото с молодым избранником 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Известная актриса Алена Хмельницкая как правило не выставляет напоказ свою личную жизнь. В 2014 году стало известно, что распадается ее семья с популярным режиссером Тиграном Кеосаяном, что не могло не удивить поклонников, ведь у семьи не один год брака за спиной и две взрослые дочери. Однако развод все же состоялся, хоть бывшие супруги и смогли сохранить относительно нормальные отношения ради детей.
Теперь, когда прошло достаточно времени, актриса поделилась со своим новым возлюбленным. И хоть роман с Александром Синюшиным, который младше звезды на 12 лет, далеко не новость, фотографиями Алена делилась не часто. Теперь же она показала кадр, который был сделан тогда, когда у пары все только начиналось.
А это наша первая фотография с Сашей, которая «попалась в сети»))) Мы здесь очень праздничные, сказочные и немного таинственные …))) — подписала снимок Хмельницкая. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)
Женский форум
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