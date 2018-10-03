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Стало известно о тайной свадьбе Свиридовой
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56-летняя Алена Свиридова вышла замуж за Давида Варданяна? 

Passion.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Passion.ru
СМИ снова сообщили о тайной свадьбе Алены Свиридовой.
О тайной свадьбе Алены Свиридовой и ее молодого возлюбленного Давида Варданяна впервые заговорили весной 2015 года. Тогда, во время съемок программы Первого канала «Идеальный ремонт» кто-то проговорился, что пара уже год живет в браке. Однако ни сама певица, ни ее «супруг» не стали комментировать эту информацию.
Сегодня в блоге певицы появилась фотография пары на фоне похожего на старую церковь здания. «И жили они долго и счастливо:)», — написала она.
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