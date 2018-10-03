Малышеву попросили переодеться

Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась коллекцией нарядов, которые предложила оценить.

Снимки звезда опубликовала в личном Instagram. На одном из них она запечатлена в белой рубашке с кружевным воротничком и широкими рукавами, укороченных брюках черного цвета, открывающих щиколотки, с карманами в районе колена. Звезда дополнила образ черными лакированными лодочками и полосатым поясом с пряжкой в форме крылатого насекомого.

"Брюки кюлоты. Самые модные в этом сезоне и очень удобные. По-моему строго и удобно",

— написала знаменитость ниже. Однако фолловеры не разделили восторга телеведущей.

"Просмотрела всю ленту и сделала следующие наблюдения: вам однозначно идет V-образный вырез, удлиняющий шею и скрадывающий ширину скул; юбка -карандаш или тюльпан за коленную чашечку не более ладони, вытягивающая нижнюю часть ноги; втачной облегающий, а не широкий заниженный рукав; плавный акцент на талии — контрастные широкие пояса слишком режут фигуру; туфли нейтральных цветов из мягкой кожи с V— образным вырезом, не впивающимся в ногу, а обнимающим ее… — лакировкам контрастных коже ноги цветов на полу-каблуке — категорическое-нет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)"

— конструктивно раскритиковала звезду одна из подписчиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 28 Сен 2018 в 4:52 PDT Елена показала фолловерам наряд состоящий из оранжевой блузки с воланами, вышивкой и рукавами-фонариками, а также коричневой юбки с запахом. На ногах у Малышевой красовались нежно-розовые лодочки. "А вот и юбка! По вашим заказам. Какое счастье, что я похудела! Присоединяйтесь!" — подписала знаменитость снимок.

"Юбка интересная, а вот блуза очень такого легкомысленного стиля с провинциальным оттенком. Рюши и вышивка скорее подойдут школьнице до 5 класса. НЕ ваше! Блуза вносит в образ какую-то легкомысленность. Сюда подойдет что-то более строгого кроя", "Этот наряд — убийца талии. Неудачный образ, на мой взгляд", "Елена молодец смелая, вот на счет длины юбки, не удачный вариант, либо в пол нужно либо до середины икр✌️",

— обсуждали звезду интернет-обыватели.