Бондарчук показала ноги в мини-шортах

Минувшим летом редактор глянца и светская львица стала главным ньюсмейкером. Экс-супруга Федора Бондарчука на фестивале «Кинотавр» впервые представила своего нового возлюбленного, фотографа и галериста Сергея Табунова. Пара на тот момент состояла в отношениях больше полугода, но, как и принято в «звездной» тусовке, свои чувства тщательно скрывала.

После совместного выхода на красную дорожку Бондарчук и Табунов вновь предпочли уйти в тень как влюбленные и представать перед публикой по отдельности. В микроблоге Светланы нередко появляются снимки в гламурных нарядах и жарких бикини, но позирует на таких кадрах блондинка преимущественно одна или в компании подруг.

Не стала исключением и новая фотосессия Светланы, сделанная на отдыхе. Светская львица решила, по собственным словам, поймать лето за хвост и отправиться из холодной Москвы в провинцию на юго-западе ЮАР. И уже продемонстрировала пляжные наряды, взятые к морю — мини-шорты и верх от бикини — а заодно и по-девичьи стройную фигуру.

«Какая же вы молодец! Я не намного моложе, а свинья свиньей, а Вы умница, фигура -огонь»; «Фигурка как у девочки»; «Ассоль! Трепетная и нежная…», — признаются поклонники Бондарчук.