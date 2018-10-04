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Как сложилась судьба Елены Воробей
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Как сложилась судьба Елены Воробей 

Рамблер 2 часа назад
В жизни Елены Воробей были взлеты и падения, но она безусловно достигла колоссального успеха. Настоящая фамилия королевы пародии Лебенбаум. Елена родилась 5 июня 1967 года в городе Брест. После школы Воробей поступила в музыкальное училище и закончила его. В 1988 она поступила в Ленинградский театральный институт.
С первого раза творчество Елены не признали, и ей не удалось покорить культурную столицу. Но уже в 2008 году она успевает совмещать съемки в фильмах и участия в шоу на телевидение. В 2009 Елену можно было увидеть в "Голубом огоньке" на всех телевизионных экранах.
Воробей известна своими пародиями на эстрадных артистов. Она побывала в образе Ирины Аллегровой, Жанны Агузаровой, Надежды Бабкиной, Алсу, Аллы Пугачевой, Елены Малышевой и Елки.
Артистка ничего не говорила о своей личной жизни. Но не так давно Елена рассказала, что свой первый брак она заключила еще во время учебы и через 10 лет развелась. Из-за чего это произошло — неизвестно. Позже у Воробей родилась дочь. Вот только нового мужа артистка так и не нашла.
Женский форум
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