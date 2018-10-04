53-летняя Элизабет Херли выглядит ровесницей сына

Как она это делает? Актриса Элизабет Херли разместила новое фото с сыном, на котором они выглядят буквально одинаково.

53-летняя Элизабет Херли передала эстафету модельной карьеры своему 16-летнему сыну Дамиану. На днях молодой человек подписал свой первый контракт с агентством Tess Model Management. И, хотя амбассадор Estée Lauder и отошла от модельных дел, это вовсе не значит, что перестала быть востребованной для фотографов и брендов. Вы только посмотрите, как звезда позирует в бикини, она по-прежнему в форме и еще даст фору более юным моделям.

На днях экс-модель, которая недавно сыграла Королеву Елену в сериале The Royals, разместила совместное фото с сыном, на котором выглядит едва ли не младше подростка.

Стоит отметить, что Дамиан взял от матери все самое лучшее: выразительный взгляд, пухлые губы, чуть вздернутый нос и, конечно, харизму. Лиз Херли , которая на днях представила кампанию против рака груди, с гордостью отметила, что сын поддерживает ее проект и в знак солидарности тоже носит розовую ленточку — символ Estée Lauder и кампании.

Дамиан поддерживает актрису и работает вместе с ней, выполняя миссию программы. Эвелин Лаудер, исполнительный директор Estée Lauder, попросила Элизабет присоединиться к этой кампании уже два десятилетия назад. Звезда верит, что с Estée Lauder женщины стали чаще диагностировать рак на ранней стадии.