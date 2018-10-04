Денисова показала экстремальное декольте

Актриса Анастасия Денисова опубликовала в Instagram снимок в белом платье с роскошным декольте.

Девушка отметила, что наряд был предоставлен одним из свадебных салонов, а состояние, которое удалось запечатлеть фотографу, максимально отразило ее текущее настроение. Актриса спросила поклонников, что может зажечь глаза женщины? Свои варианты попросила оставить под фото.

Поклонники восхитились внешним видом Анастасии, но заметили, что фасон платья не очень подходит для ее пышной груди. Огромный вырез и спущенная лямка сыграли с фигурой злую шутку — визуально грудь актрисы сильно опустилась и практически выпала из платья.