Казанова рассказала про ссору с мужем из-за пустяка

Певица Сати Казанова опубликовала в Instagram забавный снимок в бигуди и с чемоданами, фото было сделано около московского ЦУМа

Таким необычным образом звезда решила проиллюстрировать полезные советы для девушек, которые связали себя узами брака. Певица отметила, что хорошая жена может быть только в том случае, если она довольна жизнью.

Сати призналась, что совсем недавно она поссорилась с мужем из-за пустяка. Для усмирения гнева, Казанова решила применить древнюю практику — начала мяукать. Сначала женщина начинает «глубинно» рычать, но постепенно голос смягчается и получается ласковое мяуканье, совсем как у довольной кошки.

Казанова уверена, что этот способ будет работать для всех, так как некоторые психологи советуют использовать похожие практики — выезжать за город или в лес, чтобы вдоволь накричаться и выпустить пар.