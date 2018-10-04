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Казанова рассказала про ссору с мужем из-за пустяка
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Казанова рассказала про ссору с мужем из-за пустяка 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @satikazanova
Певица Сати Казанова опубликовала в Instagram забавный снимок в бигуди и с чемоданами, фото было сделано около московского ЦУМа.
Таким необычным образом звезда решила проиллюстрировать полезные советы для девушек, которые связали себя узами брака. Певица отметила, что хорошая жена может быть только в том случае, если она довольна жизнью.
Сати призналась, что совсем недавно она поссорилась с мужем из-за пустяка. Для усмирения гнева, Казанова решила применить древнюю практику — начала мяукать. Сначала женщина начинает «глубинно» рычать, но постепенно голос смягчается и получается ласковое мяуканье, совсем как у довольной кошки.
Казанова уверена, что этот способ будет работать для всех, так как некоторые психологи советуют использовать похожие практики — выезжать за город или в лес, чтобы вдоволь накричаться и выпустить пар.
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