Платье от «Глухаря»: Максим Аверин стал модельером

Теперь актер еще и создает дизайнерскую одежду.

Брутальный мачо, звезда «Глухаря» и «Склифоссовского» в очередной раз удивил своих поклонников. К его перевоплощениям на экране добавилось и новое амплуа в жизни. Максим попробовал себя в роли модного дизайнера. На днях Максим Аверин и бренд IVANOVA представили в Сочи совместную коллекцию одежды под лаконичным названием «Жить».

Расслабленные, свободные силуэты мужских моделей и подчеркнуто женственные формы для прекрасной половины, много белого и желтого цвета, все оттенки розового и зеленого — коллекция получилась на удивление свежей, легкой, яркой и даже в чем-то романтичной.

В такой можно бродить по новым городам, путешествовать и встречаться с дорогими людьми, бегать по траве босиком или болтать на лавочке в парке — главное не говорить самому себе несбыточного «никогда».

«Однажды, дело было в парикмахерской, мастер сказал мне: знаете, для вашего возраста вы одеваетесь очень смело и модно. Я задумался над сказанным и вот тут-то меня и осенило. А почему принято считать, что после сорока лет мужчина должен одеваться скучно и неинтересно? Почему цветовые гаммы сводятся к серому и черному? Почему одежда для отдыха не может быть стильной? И разве сорок лет — это возраст, чтобы быть ничем не выделяющимся из толпы? Своими мыслями я поделился со своим другом Юлией Ивановой, прекрасным художником, модельером и дизайнером. У нас родилась идея! А вот, что из этого получилось, уже судить вам», — поделился Максим со своими подписчиками в социальных сетях. И добавил: «Мода не должна быть превыше человека, она лишь дополняет настроение».

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса уже давно пробуют себя в качестве дизайнеров. Это, пожалуй, наиболее популярный тренд среди селебрити. Занятие выгодное — известное имя и армия поклонников заранее обещают предприятию успех. Кто из звезд решил покорить fashion-индустрию — читайте здесь. А мы предлагаем посмотреть фото с показа Максима Аверина.