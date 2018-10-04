Седокова обнажила ягодицы перед камерой

Анна Седокова продолжает привлекать внимание к собственному телу.

На днях она опубликовала фотографию, на которой предстала в купальнике, максимально открывающем ягодицы.

"Не буду делать вид, что не знаю, как тебе нравится", — так певица подписала фото, но не уточнила, кому адресовано сообщение.

@annasedokova

Поклонники устроили традиционную "дискуссию" в комментариях, обсуждая достоинства певицы, как профессиональные, так и физические.

"А потом она удивляется, почему на корпоративе никто не слушал ее песни… Анна. Ты интересна как фон, как кукла для украшения зала. Но не как певица, ради которой можно оставить еду за столом и внимать голосу со сцены".

"Ну всё уже понятно, что у вас красивая, подтянутая попа, вы молодец, что хорошо за ней ухаживаете"

"Не надоело каждый раз свой станок выставлять"

"Ты просто бомба"

"Больше не чем людей заинтересовать) стала вести себя как девушка с низкой социальной ответственностью"

"Завидуйте молча, клюшки"