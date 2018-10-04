Звезды, которые опозорились на красной дорожке

Наверняка каждый из нас попадал в неловкие ситуации. Звезды тоже люди, вот только потерпеть фиаско на ковровой дорожке намного неприятнее, чем в обычной жизни.

Дженнифер Лоуренс можно смело назвать "падающей звездой". Актриса не первый год падает или спотыкается на ковровой дорожке. Скорее всего, Лоуренс нужна другая длина платья.

На церемонии MTV певица Пинк Шакира появились в одинаковых платьях. Но девушки не растерялись и специально сфотографировались в своих нарядах для истории.

Ким Кардашьян повезло меньше всех. Звезду семейства Карашьян неизвестный обозвал и обсыпал мукой. Надо отметить, что на Ким тогда был надет ультрачерный костюм.

Эми Шумер решила разыграть Канье и Ким, сделав вид, что она споткнулась и упала лицом вниз. Но она никак не ожидала, что пара пройдет мимо нее с невозмутимыми лицами, даже не предложив ей свою помощь.

У Ники Минаж не раз расходилась молния на платье. Это не первый случай, когда певица находится в таком неловком положении.