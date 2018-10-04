Звездные пары из прошлого, о которых мало кто знал 

Зачастую после совместных съемок звезды начинают встречаться. Но это совершенно не значит, что их романы всегда долговечны. К примеру, о некоторых звёздных парах мы не всегда успеваем узнать, потому что их отношения заканчиваются так же быстро, как и начинаются.
Когда Райну Гослингу был 21 год, он встречался с 38-летней Сандрой Буллок после съемок в фильме "Отсчет убийств". Их отношения продлились ровно год.
Роман Оуэна Уилсона и Кейт Хадсон продлился с 2006 по 2007 год. После они расстались, и Оуэн чуть не покончил жизнь самоубийством.
Недолгое время Джим Керри и Рене Зеллвегер были вместе. Актер подарил Рене кольцо, но колебался с датой свадьбы. В итоге пара рассталась.
Джонни Депп и Кейт Мосс познакомились в 1994 году. Четыре года у них был страстный роман, но в 1998 году пара призналась, что разорвала отношения.