Звездные пары из прошлого, о которых мало кто знал

Зачастую после совместных съемок звезды начинают встречаться. Но это совершенно не значит, что их романы всегда долговечны. К примеру, о некоторых звёздных парах мы не всегда успеваем узнать, потому что их отношения заканчиваются так же быстро, как и начинаются.

Когда Райну Гослингу был 21 год, он встречался с 38-летней Сандрой Буллок после съемок в фильме "Отсчет убийств". Их отношения продлились ровно год.