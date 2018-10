Выходки звезд, которые чуть не стоили им карьеры 

Время от времени звезды убеждают нас в том, что они такие же люди и ничего человеческое им не чуждо. Порой они делают это специально, но чаще всего разоблачение их человеческих качеств происходит через скандалы, которые стоят им личной жизни и карьеры. Одни события порочат их как положительных личностей, другие только доказывают, что звездная болезнь — один из самых страшных недугов. Мы решили вспомнить пять самых громких скандалов, которые чуть не разрушили карьеры всеми любимых селебрити, — будь то причина депрессий или их осознанный выбор.

Импульсивность Наоми Кэмпбелл

Начиная с конца 90-х, почти регулярно всплывали новости о том, что Наоми Кэмпбелл срывалась на других людей и даже причиняла им физический вред. Например, в 1998 году она схватила за горло, а затем ударила телефоном свою ассистентку Джорджину Галанис, через два года уже другой секретарь обвинила модель в нападении на нее, а в 2003-м Кэмпбелл снова кинула мобильный телефон в одну из своих помощниц. В 2006 году произошло несколько скандальных случаев: домработница Анна Сколавино рассказала о том, что Кэмпбелл запустила сотовый прямо ей в голову, потому что та не могла найти любимые джинсы, другая служащая Гэби Гибсон заявила, что модель ее била, а еще одна девушка, Аманда Брак, и вовсе обвинила Наоми в незаконном заключении, побоях и причинении эмоционального расстройства. После такой череды событий "черной пантере" предстояло не мало судов, штрафов, курсов по управлению гневом и общественные работы.

Наркотическое прошлое Кейт Мосс

Неудачное знакомство сына Майкла Джексона с поклонниками

На закате карьеры Майкла Джексона всплывало все больше и больше неприглядных скандалов, которые выставляли певца далеко не в лучшем свете. Например, в 2002 году в Берлине, когда исполнитель решил выйти на балкон своего отеля, чтобы поздороваться с поклонниками, произошел странный инцидент: Джексон как будто собирался показать собравшимся своего девятимесячного сына Принса, но в итоге накрыл его лицо полотенцем и перевесил через перила балкона. Публика ахнула в испуге, что ребенок сейчас упадет, но певец быстро подтянул его обратно и скрылся в номере. Джексона жестко осуждали за необъяснимый поступок, который сам он позднее назвал "ужасной ошибкой". Это еще больше омрачило положительный образ всеми любимого исполнителя, которого до этого обвиняли в растлении детей.

Джона Гальяно уволили из Christian Dior за антисемитизм

Депрессия Бритни Спирс

В 2007 году СМИ муссировали нервный срыв Бритни Спирс, который в деталях засняли папарацци. Сначала певица самостоятельно побрила себе голову в одном из салонов Лос-Анджелеса, а после напала на фотографов, которые преследовали ее по пятам. Певица переживала тяжелую депрессию из-за развода с танцором Кевином Федерлайном, который планировал забрать себе двух общих сыновей. Сейчас они живут с отцом, а Спирс каждый месяц платит в качестве алиментов 20 тысяч долларов. Вернуться к работе после депрессии у певицы получилось довольно скоро — уже в 2008 году она выпустила альбом Circus.

Алкоголизм и буйное поведение Чарли Шина

В 2011 году Чарли Шина со скандалом уволили из популярного сериала «Два с половиной человека». За съемки только одного эпизода актер зарабатывал около 1 миллиона долларов, при этом съемочная команда постоянно жаловалась на его неспособность нормально работать, а также нежелание лечиться от алкогольной зависимости. Так, в январе того года Шина пришлось госпитализировать после 36-часового кутежа в гостиничном номере Лас-Вегаса, из-за чего съемки сериала прервались. Актер до сих пор считает, что его уволили несправедливо, однако споры и даже судебные тяжбы с продюсерами его карьеру не спасают, ведь всплывают новые скандалы. Например, в прошлом году Чарли Шина обвинили в изнасиловании актера Кори Хэйма, которому на момент инцидента было 13 лет.

Неудачный пост Мирославы Дума в Instagram

В январе этого года Мирославу Дума исключили из совета директоров англоязычного издания о мамах и детях The Tot, который основала сама предпринимательница совместно с Насибой Адиловой. Поводом для такой резкой перемены послужила неудачная шутка, которую опубликовала Мирослава у себя в Instagram, — общественность по всему миру назвала ее «расистской». На открытке, которую показала Дума, было написано «To my niggas in Paris», что отсылает к известной песне Канье Уэста. Слово на букву n считается крайне оскорбительным, потому что широко использовалось в период рабства в США. Дума очень скоро извинилась за то, что поделилась такой фотографией, но все же пропала из соцсетей на несколько месяцев. Только несколько дней назад предпринимательница снова начала делиться фотографиями.