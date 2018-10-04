5 самых откровенных нарядов беременных звезд

Беременность — не повод отказать себе в одежде, подчеркивающей фигуру. Многие знаменитости и в интересном положении хотят чувствовать себя сексуальными, а потому отдают предпочтение весьма соблазнительным вещам. Но, увы, порой перегибают палку и на выходе получают не самые удачные образы…

Бейонсе

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Зимой 2017 года Бейонсе объявила, что они с Джеем-Зи ждут пополнения в семействе. И вскоре после радостного известия поп-дива решила во всей красе показаться на публике, подчеркнув округлившиеся формы. Событие для этого певица выбрала знаковое — церемонию вручения премии Grammy. На сцену артистка вышла в "голом" платье, расшитом золотом. Сквозь невесомую ткань просвечивал каждый сантиметр кожи будущей мамы. Это выступление королевы Би поклонники точно запомнили надолго.

Ким Кардашьян

bazaar.ru

Сложно забыть абсолютно прозрачное кружевное платье Ким, в котором она появилась в 2015 году на церемонии LACMA в Лос-Анджелесе. Тогда звезда реалити находилась на последних месяцах беременности своим вторым ребенком, сыном Сейнтом. И все наряды, которые супруга Канье Уэста надевала в тот период, подчеркивали ее интересное положение. Но это одеяние, бесспорно, затмило остальные — настолько оголиться при выходе на красную дорожку не осмеливалась ни одна будущая мама!

Крисси Тейген

bazaar.ru

В 2016 году Крисси Тейген захотела переплюнуть свою приятельницу Ким Кардашьян. В ожидании первенца, дочки Луны, модель появилась на премии American Music Awards в черном платье, полностью закрытом сверху и… чрезмерно открытом внизу. Разрезы доходили чуть ли не до ребер, и под нарядом при этом совсем не было нижнего белья! В какой-то момент, увлекшись позированием, Крисси немного не рассчитала движения и "засветила" интимную зону. Впрочем, знаменитость отнеслась к ситуации с юмором и после написала у себя в Instagram, что на самом деле просто хотела похвастаться идеальной лазерной эпиляцией.

Слик Вудс

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Муза Рианны , 22-летняя модель Слик Вудс, всегда была довольно эпатажной девушкой. И на время беременности она не стала отказываться от странных предпочтений в одежде: как и раньше, звезда подиумов продолжала носить откровенные вещи. Вот только теперь они выглядели на ней совсем по-другому… Так, за пару недель до родов Слик появилась на одном мероприятии в Нью-Йорке в прозрачной комбинации, украшенной цветными перьями, а через пару дней уже блистала на другой вечеринке в брючном костюме на голое тело.

Карди Би

bazaar.ru

Не так давно Карди Би в первый раз стала мамой. На протяжении всей беременности она продолжала усердно работать и активно гастролировала, выходя на сцену в привычно открытых костюмах. Так, во время одного из выступлений в апреле знаменитость зажигала на сцене в кожаных белых брюках с широкими прорезями по бокам. Нижнего белья на артистке не было, и потому отчетливо виднелись ее обнаженные ягодицы. Но Карди это совсем не смущало.