Ещё
Бородина заправляет джинсы в носки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бородина заправляет джинсы в носки 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая нашла, как удивить подписчиков и подняться в рейтингах социальных сетей!
Удивить современную публику возможно уже мало чем. Но звезды все-таки находят, как получить максимальное число комментариев и заставить подписчиков долго рассматривать свою фотографию.
Например, Ксения Бородина удивила поклонников очень необычным модным решением: звезда заправила плотные джинсы в длинные белые носки. А также надела кроссовки, сильно увеличивающие ногу; такие были модны прошлой весной.
«Даже не знаю, как подписать это фото, все равно уже предвижу, что будет в комментариях, поэтому просто жду наших «модниц», — написала звезда под фотографией. А позже выложила look поближе.
Ксения оказалась настоящим «экстрасенсом»: в комментариях действительно развернулись целые баталии, в которых подписчики звезды спорили о ее образе. Большинство его не оценили из-за кроссовок и, конечно же, носков:
«Ксюха, ты, блин, такая маленькая, стройная. Ну скажи, зачем тебе эти кроссы? Ну не очень! Очень не очень! Прости», «Я видела недавно девушку с такими же носкоджинсами… Посмеялась про себя, да дождь был, подумала, может, штаны запачкать боится… А тут вон что, это в тренде, оказывается», «Ксюша, выкинь эти кроссовки».
А вот звездам фотография Ксении очень даже понравилась — лайк на фотографию поставили участники «Дома-2», Регина Тодоренко и Надя Сысоева, а пост за считаные часы набрал больше 300 тысяч лайков.
Кстати, Ксения Бородина — далеко не первая звезда, кто оценил новое течение в моде. Штаны в носки не раз заправляли Канье Уэст, Шайа Лабаф и другие американские селебрити.
WDay.ru: последние новости
Неужели правда? 56-летняя Алена Свиридова тайно вышла замуж Идеальный пресс и никаких морщин: Валентине Рубцовой 41 год Модный экстрим: Волочкова укоротила и без того смелое мини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос13
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
«Многие меня осудят, но мне все равно»80
Поза «68»: лучшая секс-позиция, о которой мало кто знает5
Алла Пугачева возвращается на сцену71
Видео
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:01
Здоровье Елены Степаненко пошатнулось
Звёзды Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение