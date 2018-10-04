Бородина заправляет джинсы в носки

Телеведущая нашла, как удивить подписчиков и подняться в рейтингах социальных сетей!

Удивить современную публику возможно уже мало чем. Но звезды все-таки находят, как получить максимальное число комментариев и заставить подписчиков долго рассматривать свою фотографию.

Например, Ксения Бородина удивила поклонников очень необычным модным решением: звезда заправила плотные джинсы в длинные белые носки. А также надела кроссовки, сильно увеличивающие ногу; такие были модны прошлой весной.

«Даже не знаю, как подписать это фото, все равно уже предвижу, что будет в комментариях, поэтому просто жду наших «модниц», — написала звезда под фотографией. А позже выложила look поближе.

Ксения оказалась настоящим «экстрасенсом»: в комментариях действительно развернулись целые баталии, в которых подписчики звезды спорили о ее образе. Большинство его не оценили из-за кроссовок и, конечно же, носков:

«Ксюха, ты, блин, такая маленькая, стройная. Ну скажи, зачем тебе эти кроссы? Ну не очень! Очень не очень! Прости», «Я видела недавно девушку с такими же носкоджинсами… Посмеялась про себя, да дождь был, подумала, может, штаны запачкать боится… А тут вон что, это в тренде, оказывается», «Ксюша, выкинь эти кроссовки».

А вот звездам фотография Ксении очень даже понравилась — лайк на фотографию поставили участники «Дома-2», Регина Тодоренко и Надя Сысоева, а пост за считаные часы набрал больше 300 тысяч лайков.

Кстати, Ксения Бородина — далеко не первая звезда, кто оценил новое течение в моде. Штаны в носки не раз заправляли Канье Уэст, Шайа Лабаф и другие американские селебрити.