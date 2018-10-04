Брэд Питт замечен с новой девушкой 

Буквально несколько месяцев назад в СМИ сообщали о романе популярного актера Брэда Питта и профессора Массачусетского университета Нэри Оксман, однако уже стало известно, что возлюбленная Питта предпочла более обеспеченного и богатого жениха.
Бывший супруг Анджелины Джоли недолго грустил, судя по тому, что на недавнем мероприятии — благотворительном вечере — Питт появился в сопровождении новой девушки. Весь вечер Брэд не отводил взгляда от своей пассии.
Как удалось выяснить средствам массовой информации, новой избранницей звезды стала Сэт Хари, дизайнер ювелирных украшений.