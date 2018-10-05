Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной

Когда знаменитости выходят на красную ковровую дорожку в роскошных нарядах, с идеальными прическами и ослепительной улыбкой, сложно подумать, что от них может исходить неприятный запах. Однако звезды тоже люди, которые не могут быть безупречны во всем. Редакция WMJ.ru раскрывает карты, кто из селебрити пренебрегает личной гигиеной.

Кортни Кардашьян

Семейство Кардашьян-Дженнер — одно из самых популярных и востребованных. За его женщинами следят миллионы подписчиков в Instagram, им стремятся подражать во всем.

Однако мало кто может представить, что от некоторых из них дурно пахнет.

В 2012 году у старшей из сестер, Кортни, родилась дочь. Когда молодая мама начала кормить грудью, то решила полностью отказаться от использования любых дезодорантов. На тот момент муж инстадивы Скотт Дисик отмечал неприятный запах, исходящий от жены. Видимо, и сама Кортни понимала, что проблему нужно как-то решать, и даже предпринимала попытки создать собственный дезодорант из кукурузного крахмала и пищевой соды. Если бы продукт вышел на славу, помимо империи декоративной косметики Кайли и Ким, появилась бы и масштабная линейка антиперспирантов от Кортни.

Роберт Паттинсон

Миллионы девушек влюбились в этого томного красавчика, когда на экранах вышла вампирская сага «Сумерки».

Однако можно ли было тогда представить, что красавчик Роберт не моет голову по шесть недель. На любое обвинение в несоблюдении личной гигиены Паттинсон отвечает, что ему все равно. Актер также добавляет, что не убирается дома, так как «это всего лишь место для сна, и неважно, чистое оно или нет».

Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп известен не только многочисленными ролями, но и нелюбовью к соблюдению правил личной гигиены.

Он может не менять одежду неделями, а обойтись без душа для него вовсе не проблема. Такие же непростые отношения с личной гигиеной и у его бывшей жены Ванессы Паради, брак с которой продлился 14 лет. Для этой пары душ никогда не был делом первой необходимости. Кто знает, возможно, отсутствие чистоплотности — один из секретов их долгих отношений.

Зак Эфрон

Зак Эфрон не раз был признан одним из самых сексуальных мужчин в мире. Но кто бы мог подумать, что и он попадет в наш список нечистоплотных звезд.

Актер очень любит активные виды спорта, особенно баскетбол, однако принимать душ после фитнеса не входит в привычку Зака. Вместо горячей ванны он использует влажные салфетки, которые по понятным причинам не могут полностью избавить от запаха пота. Еще один грешок был замечен за актером: однажды перед сценой поцелуя Зак Эфрон съел сэндвич с тунцом и не почистил после этого зубы.

Бритни Спирс

Принцесса поп-музыки конца девяностых и начала нулевых Бритни Спирс по праву считается самой неряшливой звездой Голливуда.

Она любит разбрасывать одежду, по ее дому раскиданы кусочки печенья, остатки гамбургеров и картошка фри. Кроме того, Бритни много курит, не всегда чистит зубы и даже может не принимать душ несколько дней подряд. Поп-дива грызет ногти и спокойно ходит с грязной головой по улицам как ни в чем не бывало.

Вдобавок ко всему вышеперечисленному звезда не любит пользоваться дезодорантом. И вишенка на торте: волосы в подмышках только усугубляют проблему неприятного запаха пота. Однако, насколько мы видим, Бритни это совсем не волнует — она даже не прочь попозировать с высоко поднятыми руками перед фотографами, несмотря на избыточную растительность.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс — одна из самых востребованных актрис Голливуда, но далеко не все мечтают поработать со звездой на одной площадке, особенно поучаствовать в любовных сценах. Во время съемок «Голодных игр» партнером Дженнифер был Лиам Хемсворт , который впоследствии часто жаловался на то, что актриса перед сценой поцелуя может спокойно съесть чеснок или тунца, а после этого не почистить зубы.

Леонардо Ди Каприо

Знаменитый актер одержим идеей сохранения окружающей среды. Он настолько хочет помочь природе, что принимает душ только несколько раз в неделю, чтобы экономить запасы воды. Вдобавок Леонардо Ди Каприо сам перерабатывает свой мусор, что в сочетании с редким душем еще больше усугубляет ситуацию с дурным запахом.

Джулия Робертс

Еще в 2008 году на шоу Опры Уинфри Джулия Робертс рассказала, что не пользуется дезодорантом. Помимо этого, звезда фильма «Красотка» крайне редко принимает душ, потому что экономит воду. Бывший охранник Робертс поделился, что актрисе нравится ее естественный запах, отчего она и грешит несоблюдением правил личной гигиены. Кроме того, секрета из своей нечистоплотности Джулия не делает: без капли стеснения выходит на красную ковровую дорожку с волосатыми подмышками, причем, если судить по фото, к бритве она не притрагивается месяцами.

Камерон Диаз

Удивительно, что Камерон Диаз, которая так помешана на чистоте собственного дома, уделяет мало внимания вопросам личной гигиены.

Знаменитость уже 20 лет не пользуется дезодорантом. Актриса считает, что антиперспиранты вредны для здоровья, так как они блокируют потоотделение, отчего запах становится еще более резким. Камерон Диаз полагает, что достаточно просто следить за эпиляцией в зоне подмышек. Однако, как можно заметить по фотографиям актрисы с пятнами от пота на одежде, ее метод не так хорош.

Гвинет Пэлтроу

Сложно представить, что от такой красивой и милой актрисы может дурно пахнуть, но, как рассказывают коллеги Гвинет Пэлтроу по фильмам, запах от нее исходит не самый приятный.

Дело в том, что звезда боится алюминия и прочих канцерогенных ингредиентов в составе дезодорантов. Она считает, что антиперспиранты провоцируют рак молочной железы, и настаивает, что лучше потерпеть неприятный запах, чем умереть. Американское онкологическое общество не согласно с мнением актрисы о вреде дезодорантов, но, видимо, этот факт Гвинет Пэлтроу не берет во внимание.

Мадонна и Лурдес Леон

Мадонна активно борется за права женщин, в том числе и за право на естественную красоту тела. Певица не бреет подмышки и на многих фотографиях «во всей красе» это демонстрирует. Звезда не видит острой необходимости в эпиляции и не принимает участия в погоне за трендом на абсолютную гладкость. Все должно быть естественно, а вот то, что такое понимание красоты не отвечает стандартам гигиены, Мадонну, видимо, не беспокоит.

Лурдес Леон пошла по стопам своей звездной мамы Мадонны и тоже предпочла отказаться от удаления волос на теле. Такое решение еще больше приковало внимание общественности и папарацци к ее персоне, и теперь фотографии этой бодипозитивщицы с небритыми подмышками свободно гуляют по Интернету.

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