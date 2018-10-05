Сергей Зверев-младший узнал правду о своем отце

Сергей Зверев-младший активно занялся поисками своих биологических родителей после известия о том, что Зверев-старший является на самом деле его приемным отцом.

С помощью редакторов одного из шоу, идущем на федеральном канале, Сергею удалось отыскать свою мать. Ею оказалась Виктория Парфенова, жительница Иркутска. Женщина не сразу смогла заговорить о прошлом, однако сыну все-таки удалось ее уговорить на откровенный разговор.

Оказалось, что 31 декабря 1992 года девушку изнасиловал человек, имя которого она не запомнила. В результате произошедшего у Виктории родился ребенок, которого она отдала в детский дом.

Помимо родителей, Сергей узнал о существовании брата — Евгения Бердоносова.