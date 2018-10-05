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Сергей Зверев-младший узнал правду о своем отце
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Сергей Зверев-младший узнал правду о своем отце 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Первый канал
Сергей Зверев-младший активно занялся поисками своих биологических родителей после известия о том, что Зверев-старший является на самом деле его приемным отцом.
С помощью редакторов одного из шоу, идущем на федеральном канале, Сергею удалось отыскать свою мать. Ею оказалась Виктория Парфенова, жительница Иркутска. Женщина не сразу смогла заговорить о прошлом, однако сыну все-таки удалось ее уговорить на откровенный разговор.
Оказалось, что 31 декабря 1992 года девушку изнасиловал человек, имя которого она не запомнила. В результате произошедшего у Виктории родился ребенок, которого она отдала в детский дом.
Помимо родителей, Сергей узнал о существовании брата — Евгения Бердоносова.
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