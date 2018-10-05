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Саманта Маркл унижает мать Меган
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Еще одно заявление: Саманта Маркл унижает мать Меган 

Peopletalk + ещё 3 1 час назад
Фото: Peopletalk
Недавно Саманта Маркл приехала в Лондон, чтобы лично выяснить отношения с Меган. Но, так и не встретившись с сестрой, она решила дать интервью Джереми Вайну, в котором наконец извинилась перед герцогиней за свои высказывания.
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И только мы все решили, что этой войне пришел конец, как Саманта снова начала говорить. На этот раз о матери Меган. Оказалось, Маркл считает, что Дория почти не занималась воспитанием герцогини.
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Отвечая на твит о Меган и ее маме, Саманта написала: «Я рада, что вы любите людей, которых даже не знаете. Но все, что вы думаете, что знаете из таблоидов, ложь. Папа воспитывал ее большую часть своей жизни самостоятельно, а Дории не было рядом. Мир не знает, что наш папа воспитывал ее без участия матери, особенно с 12 лет до средней школы, именно он дал ей все, что у нее было и есть. Она никогда не была единственным ребенком. Отец потрясающий и успешный. А Мэгс врет», — написала Маркл на своей страничке.
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Напомним, отношения Меган с ее родственниками испортились после того, как герцогиня не пригласила сводных сестру и брата на свадьбу. А со своим отцом герцогиня перестала общаться после постановочных фото папарацци и интервью, в которых он заявлял, что дочь ему даже не звонит.
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