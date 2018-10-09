Ещё
Кира Найтли упрекнула Кейт Миддлтон за красоту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кира Найтли была шокирована внешностью Кейт Миддлтон после родов 

360tv.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Актриса Кира Найтли упрекнула герцогиню Кейт Миддлтон в пропагандировании нереалистичных стандартов красоты для женщин, которые только стали матерями. Кейт Миддлтон всего через семь часов после родов появилась на публике в красивом платье, туфлях на шпильке и с идеальной прической. Об этом сообщило издание Independent.
Кира Найтли родила первую дочку Эди 1 мая 2015 года. Через сутки Кейт Миддлтон тоже стала мамой, произведя на свет принцессу Шарлотту. Тогда герцогиня Кембриджская во второй раз поразила сообщество матерей, появившись на крыльце больницы Святой Марии в Лондоне. Она выглядела блестяще, чем и удивила 33-летнюю Найтли.
Актриса написала эссе, которое назвала «Слабый пол». В нем она высказала все, что думает об идеальном виде Миддлтон после родов. Кира Найтли убеждена, что Кейт способствует распространению в обществе нереалистичных стандартов и такое поведении может нанести вред женщинам вообще и матерям в частности.
Произведение Киры Найтли стало частью недавно опубликованного сборника «Феминистки не носят розовое (и другая ложь)». Эссе актриса посвятила своей дочери Эди и откровенно рассказала о своих родах.
360tv.ru: последние новости
Актриса Екатерина Шпица приняла предложение выйти замуж Звезда сериала «Клон» полностью обнажилась для фотосъемки Принц Гарри встретил бывшую любовницу на приеме в Австралии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он оказался тираном и жмотом»16
Нижнее белье девушки вызвало проблемы на работе22
Как живет женщина, родившая 38 детей28
Звездные разлучницы, которые увели мужчин из семьи26
«Шокирующая» правда о домогательствах в самолетах1
Видео
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
05:19
Звезды, которые в 50 выглядят на 30
Звёзды
02:36
Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой
Звёзды
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:54
Как кумир домохозяек изменил имидж
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение