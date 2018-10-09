Кира Найтли упрекнула Кейт Миддлтон за красоту

Кира Найтли была шокирована внешностью Кейт Миддлтон после родов

Актриса Кира Найтли упрекнула герцогиню Кейт Миддлтон в пропагандировании нереалистичных стандартов красоты для женщин, которые только стали матерями. Кейт Миддлтон всего через семь часов после родов появилась на публике в красивом платье, туфлях на шпильке и с идеальной прической. Об этом сообщило издание Independent.

Кира Найтли родила первую дочку Эди 1 мая 2015 года. Через сутки Кейт Миддлтон тоже стала мамой, произведя на свет принцессу Шарлотту. Тогда герцогиня Кембриджская во второй раз поразила сообщество матерей, появившись на крыльце больницы Святой Марии в Лондоне. Она выглядела блестяще, чем и удивила 33-летнюю Найтли.

Актриса написала эссе, которое назвала «Слабый пол». В нем она высказала все, что думает об идеальном виде Миддлтон после родов. Кира Найтли убеждена, что Кейт способствует распространению в обществе нереалистичных стандартов и такое поведении может нанести вред женщинам вообще и матерям в частности.

Произведение Киры Найтли стало частью недавно опубликованного сборника «Феминистки не носят розовое (и другая ложь)». Эссе актриса посвятила своей дочери Эди и откровенно рассказала о своих родах.