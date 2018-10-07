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Безрукова прокомментировала слухи о беременности
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Безрукова прокомментировала слухи о беременности 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @irina_bezrukova_official
Последние пару недель в Сети обсуждают "интересное положение" 53-летней актрисы и бывшей жены Сергея Безрукова Ирины. Наконец-то женщина решила прокомментировать слухи. Произошло это в эфире программы "Эксклюзив".
Ведущий передачи Дмитрий Борисов традиционно задает звездным гостям каверзные вопросы, на которые нужно отвечать максимально честно. Ирина Безрукова стала гостьей программы 6 октября и рассказала о маме, которая рано умерла от рака мозга, когда самой Ирине было семь лет, о жизни с Игорем Ливановым в коммуналке, о расставании с Сергеем Безруковым и о погибшем сыне Андрее.
Ведущий также задал давно интересующий поклонников вопрос о личной жизни Ирины, и выяснил, что сейчас у актрисы никого нет. Также отрицательно Безрукова ответила на вопрос о беременности. Однако она подтвердила, что набрала вес, и, как оказалось, сделала это намеренно — ради роли казачки, которые, как известно, хрупкими не бывают.
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