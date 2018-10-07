Певица Юлия Волкова показала подросшую дочь

Недавно певица Юлия Волкова , бывшая участница популярной группы "Тату", выложила в своем блоге в Instagram снимок себя и своей 14-летней дочери Виктории.

Поклонники остались в полном восторге от фотографии и написали много положительных комментариев:

"Вы как сестрички", "Юля, как две подружки смотритесь. Дочь прекрасна!", "Юлия, вы не мама, вы сама дочка! Супер!", "Где дочь, а где мама — не сразу поймёшь", "Не верится, что это мама с дочкой!", — восхищались подписчики певицы.

Напомним, что дочку Волкова родила в девятнадцать лет от Павла Сидорова , который в то время работал ее охранником. Сейчас у молодого человека другая семья, и Юлия утверждает, что он почти не общается с Викторией.

У девушки также подрастает сын Самир от бизнесмена Парвиза Ясинова , который родился в 2007 году. С Парвизом Волкова рассталась в 2016 году, и с тех пор о ее личной жизни ничего не было слышно.

Однако в августе 2018 года Юлия Волкова вышла замуж в первый раз. Своего нового избранника Юлия тщательно скрывает от прессы. Известно только, что со своим возлюбленным певица встречается уже два года. Он человек непубличной профессии, поэтому не хочет привлекать к себе лишнее внимание. И именно поэтому он не появляется в Instagram-блоге Юлии.