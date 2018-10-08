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Шпица получила предложение прямо на сцене
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Шпица получила предложение прямо на сцене 

WMJ.ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя актриса театра и кино Екатерина Шпица помолвилась с возлюбленным прямо на сцене театра "Булгаковский дом".
Актриса Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, директора фитнес-клуба Руслана Панова, в необычных обстоятельствах. Дождавшись, когда стихнут аплодисменты после спектакля "Ромео и Джульетта" в "Булгаковском доме", Руслан взбежал на сцену, встал перед Шпицей, одетой в роскошное платье Джульетты, на одно колено, и предложил стать его женой. Видеозапись романтичного момента появилась в блоге одной из зрительниц.
Счастливая Шпица ответила возлюбленному "да", а значит, теперь остается ждать свадьбы!
Со своим первым мужем Екатерина Шпица рассталась незадолго после рождения сына Германа, которому сейчас шесть лет. Некоторое время после этого она встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом, а в этом году впервые вышла в свет с Пановым.
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